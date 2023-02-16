紐約長島市酒店成新難民庇護所 華人居民憂滋擾加倍

Wingate酒店。 (記者劉梓祁／攝影)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)15日宣布，皇后區長島市 的一所酒店將成為新的庇護 客人道主義救濟中心，收容紐約市數量不斷增加的難民。

此酒店名為Wingate，由溫德姆酒店集團(Wyndham Hotels & Resorts)運營，官方評級三星，位於長島市Dutch Kills(荷蘭溪)40大道交12街口，將成為紐約市第七所庇護客安置中心。亞當斯表示，該酒店能為攜帶家人和孩子的庇護客提供144個房間，以及一系列生活關照服務，並會確保將目的地非紐約的庇護客送至目的地。

酒店從16日起已暫停對外營業，並禁止一切無關人員進入且不接受傳媒訪問，有數位安保人員在外把守，期間有疑似為政府工作人員頻繁進出。

酒店旁為可負擔房屋(Affordable Housing)住宅區，公開資料顯示以西裔和非裔住戶居多。居住在此華人居民陳先生和妻子表示，對一街之隔的酒店被用作庇護中心感到十分困擾，擔心會導致周邊本就不佳的治安繼續惡化、影響日常生活。陳先生稱，早前已經歷過遊民上樓敲門索要零錢的滋擾案例，憂慮庇護客到達後會加重這類情形發生。

酒店對面為同由溫德姆集團運營的Howard Johnson酒店，在2020年疫情爆發後被用作「釋放人士過渡中心」(Exodus Transition Center)，由與紐約市府簽訂合約的非營利組織「釋放人士過渡社區」(Exodus Transitional Community)運營，旨在遏制病毒的蔓延、並幫助從監獄離開人士過渡回歸社區。

過渡中心住客Luis Perez表示，Wingate酒店昨日仍在照常運營，曾有不少外國遊客入住此處，但中心內出獄和曾為遊民的人士居多，擔心難民到達後會讓社區環境變得更複雜與惡劣，且影響安全。

市府將用作收容庇護客的酒店統一稱為人道主義應急響應和救濟中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Cente)，其中規模最大的為布碌崙郵輪碼頭(Brooklyn Cruise Terminal)一處酒店，曾給當地民眾造成若干困擾。

在長島市酒店成為庇護客安置點前，亞當斯在上周亦宣布了另一家庇護客救濟中心，為位於曼哈頓下城華爾街附近一家正進行破產官司的假日酒店(Holiday Inn)，將容納近500個成年家庭和單身婦女。

同時，市府已將紐約市五區內的85家酒店用作移民的緊急庇護所。

根據市府數據，自去年春天以來，至少有4萬5000名移民抵達紐約市，亞當斯將其稱為庇護所內遊民數量激增的主要驅動因素。在周二的一份新聞稿中，亞當斯再次請求聯邦政府幫助解決市內正在發生的難民危機。

亞當斯表示：「在過去10個月內，通過紐約市接收計劃庇護尋求者人數早已超過了我上任時庇護系統能容納的總人數。毫無疑問，紐約市迫切需要來自聯邦層面的更多支持。」

副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)稱，長島市新開設的庇護中心將主要為有孩子的家庭提供服務，且市府將繼續致力於解決這場難民危機中產生的各類需求。

本月早些時候，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州政府將撥出11億元，幫助該市應對難民的湧入。