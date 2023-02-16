選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割

華社人士出席公聽，表達對新地圖草案的不滿。(記者顏潔恩／攝影)

州獨立選區重畫委員會(NYS Independent Redistricting Commission)15日在布碌崙 (布魯克林)市大Medgar Evers學院舉行聽證會，眾多關注州眾議員第47、49選區新畫分地圖的華社人士出席，指新草案強行結合利益不同的社區，影響居民生活。

根據新地圖，涵蓋班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)、戴克高地等社區的第47選區、以及包括日落公園8大道的第49選區，都會被拆分，並合併包括康尼島、海門(Sea Gate)、中木(Midwood)、Mapleton等社區的第46選區；該計畫引起當地華人 不滿，認為將削弱兩個選區的亞裔 人口比率，影響亞裔選民力量。

州獨立選區重畫委員會15日在布碌崙舉行聽證會。(記者顏潔恩／攝影)

寇頓表示，目前第47選區除西北部區域外，其餘以亞裔選民為主的民眾有共同利益，相互有緊密聯繫；而新地圖將完全改變現選區面貌，僅保留原本三分之一的社區，勢必帶來巨大影響，也強行把利益不相同的社區結合。他說，該選區族裔多元，多年和諧共處，最主要的原因是和當地的市警62分局、第21學區委員會、第11社區委員會等直接合作；但新地圖將讓第47選區同時要與多個警局、學區等溝通，程序變得繁雜。

第47選區選民、寇頓幕僚長莊文怡發言。(記者顏潔恩／攝影)

第47選區選民、寇頓幕僚長莊文怡指出，新地圖將第47選區往東延伸，納入羊頭灣以猶太人為主的社區，與班森賀華人的利益不符，寇頓的服務也變難；若委員會要切割，應保留McDonald大道以西，華人聚集地的社區。

亞裔維權大聯盟召集人陳善莊指，重畫委員會並非邀集熟悉布碌崙南區的專家，針對社區情況評估，提出的方案不具可行性；第47及第49選區均有賴華人長年付出，帶動當地的商業圈，隨著亞裔在當地的人口增加，委員會也應尊重亞裔的權益，而不是考慮特定政黨的利益。