亞當斯州議會作證：沒錢撥款給MTA

亞當斯15日在州議會就州府新財年預算作證時表示，紐約市無法滿足預算中每年為MTA提供5億元的撥款。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)15日在州議會就州府新財年預算 作證，指市府財政困難，無法滿足預算中每年為大都會運輸署(MTA)提供5億元撥款，同時還要求州府撥款42億元助處理庇護客危機。

州長霍楚 (Kathy Hochul)新財年預算要求市府增加對公共交通、聯邦醫療補助(Medicaid)和特許學校的投資，要求紐約市每年為MTA注資5億元；亞當斯表示，「若不削減關鍵服務項目，絕無可能承擔。」他說，「目前的MTA預算計畫將讓紐約人兩次受傷，一是仍然可能漲價，二是市府可能被迫削減市民服務。」州府僅要求紐約市撥款不公平，其他地方政府也應出力；也希望州府為MTA找到其他財源，避免漲價。

在Medicaid方面，霍楚計畫結束長期以來分配聯邦資金到地方政府的成本分攤政策，而是將聯邦撥款全部收歸州府帳下；亞當斯指這將導致紐約市新財年損失3億4300萬元。

此外，霍楚計畫放寬紐約市特許學校數量限制，儘管亞當斯此前一直支持特許學校，但他表示霍楚此舉將導致市府財政吃緊，預計市府每年支出將增10億元。亞當斯也要求新增42億元，為已經湧入紐約市的4萬多庇護客提供基本服務；而根據霍楚的預算案，州府新財年僅計畫對此撥款11億元。

亞當斯支持部分霍楚預算案，包括住房計畫、增加法官設保自由裁量權等。霍楚發言人海斯(Hazel Crampton-Hays)則表示，期待與州議會合作敲定預算，並和亞當斯合作為民眾提供服務。