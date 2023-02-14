百利擬於布朗士川普高球場建賭場 與華人聚居區隔橋相望

川普集團經營的高爾夫球場。(臉書官網)

據報導，賭場運營商百利(Bally's)最新加入紐約下州賭場新執照爭奪戰，計畫在位於布朗士 渡船角(Ferry Point)、由川普 集團經營的高爾夫球場旁建設賭場。

百利公司計畫尋求川普集團從整個300英畝土地中轉讓予其17英畝，其中十英畝用於賭場設施，另外七英畝用於建設綠地或員工住房。消息人士還透露，百利希望未來還能將全部300英畝土地整體接管。這塊土地歸市政府所有，以前曾是垃圾場，川普集團與公園局(Parks Department)簽訂了20年合同，作為高爾夫球場運營。

計畫中的賭場位於白石大橋(White Stone Bridge)北端，與華人聚居的東北皇后區 隔海相望。該選區的市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)對賭場表示歡迎，認為賭場可以為社區提供大量工會機會，而川普的高爾夫球場太貴，大部分選民都消費不起。