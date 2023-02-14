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百利擬於布朗士川普高球場建賭場 與華人聚居區隔橋相望

記者許君達／紐約報導
川普集團經營的高爾夫球場。(臉書官網)
川普集團經營的高爾夫球場。(臉書官網)

據報導，賭場運營商百利(Bally's)最新加入紐約下州賭場新執照爭奪戰，計畫在位於布朗士渡船角(Ferry Point)、由川普集團經營的高爾夫球場旁建設賭場。

百利公司計畫尋求川普集團從整個300英畝土地中轉讓予其17英畝，其中十英畝用於賭場設施，另外七英畝用於建設綠地或員工住房。消息人士還透露，百利希望未來還能將全部300英畝土地整體接管。這塊土地歸市政府所有，以前曾是垃圾場，川普集團與公園局(Parks Department)簽訂了20年合同，作為高爾夫球場運營。

計畫中的賭場位於白石大橋(White Stone Bridge)北端，與華人聚居的東北皇后區隔海相望。該選區的市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)對賭場表示歡迎，認為賭場可以為社區提供大量工會機會，而川普的高爾夫球場太貴，大部分選民都消費不起。

州府計畫於紐約下州地區今年發放三張賭場經營執照，吸引眾多業者競逐。現在已知的賭場選址計畫包括曼哈頓的高檔百貨Saks Fifth Avenue頂樓、時報廣場、哈德遜廣場(Hudson Yards)和中城聯合國大廈旁，以及康尼島、威利點(Willets Point)、納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)，現有電子遊戲執照的雲頂世界(Resorts World)和皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)也有望升級。而百利的計畫是唯一位於布朗士區的項目。

百利公司據傳有意申請在位於布朗士川普集團經營的高爾夫球場旁建設賭場。(臉書官網)
百利公司據傳有意申請在位於布朗士川普集團經營的高爾夫球場旁建設賭場。(臉書官網)

川普 布朗士 皇后區

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