百利擬於布朗士川普高球場建賭場 與華人聚居區隔橋相望
據報導，賭場運營商百利(Bally's)最新加入紐約下州賭場新執照爭奪戰，計畫在位於布朗士渡船角(Ferry Point)、由川普集團經營的高爾夫球場旁建設賭場。
百利公司計畫尋求川普集團從整個300英畝土地中轉讓予其17英畝，其中十英畝用於賭場設施，另外七英畝用於建設綠地或員工住房。消息人士還透露，百利希望未來還能將全部300英畝土地整體接管。這塊土地歸市政府所有，以前曾是垃圾場，川普集團與公園局(Parks Department)簽訂了20年合同，作為高爾夫球場運營。
計畫中的賭場位於白石大橋(White Stone Bridge)北端，與華人聚居的東北皇后區隔海相望。該選區的市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)對賭場表示歡迎，認為賭場可以為社區提供大量工會機會，而川普的高爾夫球場太貴，大部分選民都消費不起。
州府計畫於紐約下州地區今年發放三張賭場經營執照，吸引眾多業者競逐。現在已知的賭場選址計畫包括曼哈頓的高檔百貨Saks Fifth Avenue頂樓、時報廣場、哈德遜廣場(Hudson Yards)和中城聯合國大廈旁，以及康尼島、威利點(Willets Point)、納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)，現有電子遊戲執照的雲頂世界(Resorts World)和皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)也有望升級。而百利的計畫是唯一位於布朗士區的項目。
上一則
州眾議會選區重畫 布碌崙華社遭切割 籲請願
下一則
FB留言