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市府擬撥2400萬 整修布碌崙新越卓大道

記者胡聲橋／紐約報導
交通局計畫全面整修新越卓大道。(交通局提供)
交通局計畫全面整修新越卓大道。(交通局提供)

市府將全面整修布碌崙(布魯克林)新越卓大道(New Utrecht Ave)，預計花費2400萬元。該路長期失修，高低不平，到處是坑洞和補丁，意外頻傳，還經常塞車，屢遭投訴。

新越卓大道是布碌崙西南部一條南北向的交通要道，從86街一直延伸到38街，基本上位於高架地鐵軌道的下方，的這種位置使其很難得到全面維修。市交通局(DOT)發言人巴倫(Vin Barone)說，經過調查，交通局認為填補坑洞和彌合裂縫已經無法解決問題，準備重新設計並全面修復這條交通要道。項目將花費約2400萬元。

交通局計畫對道路的安全設施進行升級並全面修補路基，延展混凝土路邊，建行人島，墊高斑馬線區域等。新越卓大道的路況不佳，一些不規則交叉口更是危險。根据Crashmapper數據，從第65街到第77街，過去五年共發生69起交通事故，80人受傷。

市議員紀思庭(Justin Brannan)一直呼籲全面改造新越卓大道，尤其是65街至77街的部分路段，且不是像以前僅臨時修補。目前該整修項目開工定在2026年，紀思庭呼籲早日動工。

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