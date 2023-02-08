知名指揮杜達美 2026年將坐鎮紐約愛樂

洛杉磯愛樂和紐約愛樂交響樂團7日同時宣布，委內瑞拉裔的指揮家杜達美2026年將由洛杉磯轉戰紐約，成為樂壇一大盛事。（路透）

紐約愛樂樂團和洛杉磯 愛樂樂團7日聯合宣布，國際最為知名的古典音樂指揮之一、洛杉磯愛樂指揮兼音樂總監杜達美(Gustavo Dudamel)將於2026年赴紐約愛樂擔任指揮，將成為首位執棒紐約愛樂的西語裔音樂家。

杜：紐約愛樂令人驚艷

紐約時報 報導，杜達美在接受採訪時表示，「紐約愛樂是令人驚艷的樂團，有很大發展潛力；這就像是打開一扇新門，建造一座新的房子，是美好的時光。」

紐約愛樂是美國歷史最為悠久的交響樂 團，馬勒(Gustav Mahler)、托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)、和伯恩斯坦(Leonard Bernstein)等音樂巨擘都曾執棒紐約愛樂；如今的紐約愛樂已經擺脫十年前的頹勢，裝潢一新的音樂大廳已經重新開放，等待杜達美這一音樂大師坐鎮。

洛杉磯愛樂和紐約愛樂交響樂團7日同時宣布，委內瑞拉裔的指揮家杜達美2026年將由洛杉磯轉戰紐約，成為樂壇一大盛事。（路透）

洛杉磯愛樂：為雙方高興

現年42歲的杜達美2009年加入洛杉磯愛樂樂團，幫助洛杉磯愛樂成為文化帝國，讓樂團成為全美最具創新以及財務上最為成功的樂團；時任洛杉磯愛樂樂團主席的紐約愛樂總裁兼執行長博達(Deborah Borda)當時邀請杜達美加入，如今她希望杜達美在紐約複製洛杉磯的成功，「這是完美的組合，我為我們樂團和紐約市感到高興。」

杜達美加入的合約條款尚未披露，但紀錄顯示，杜達美是音樂界薪酬最高的藝術家之一，上季在洛杉磯愛樂的薪酬高達280萬元；在紐約愛樂，接替他梵志登(Jaap van Zweden)擔任指揮，同時也將被任命為藝術總監，合同為期五年；生於委內瑞拉的杜達美也將成為紐約愛樂首位西語裔指揮。

通常，長者更喜歡古典音樂，但杜達美是個異類，他通常能夠將傳統作品賦予新的生機；他也將培養年輕一代藝術家和音樂愛好者作為首要任務，在委內瑞拉和洛杉磯都成立了青少年交響樂團。