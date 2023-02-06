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電池一再引起火災 議員擬禁電單車 華人：勿因噎廢食

記者高雲兒、顏嘉瑩／紐約報導
張杰瑞表示，電單車的合法化不過短短兩年，很多地方都不完善。(記者高雲兒／攝影)
張杰瑞表示，電單車的合法化不過短短兩年，很多地方都不完善。(記者高雲兒／攝影)

鋰電池引起的火災逐年增加，2021年有100起火災與電動自行車和滑板車電池有關，去年數量翻倍，發生200多起。兩年來已造成九人死亡、約160人受傷，相比之下，2018年和2019年無人死亡。相關交通工具成為眾矢之的。

尹亞成在法拉盛使用電動滑板車已經一年。(記者高雲兒／攝影)
尹亞成在法拉盛使用電動滑板車已經一年。(記者高雲兒／攝影)

伊莉沙白街「上海小館」員工黄Sharen表示，電單車是外賣郎賴以為生的工具，「若是電池的安全隱憂或交通亂象等，政府應對問題找出解決方法，而非一刀切，認為禁了電單車、滑板車就能一勞永逸。」從事外賣工作的鄭先生說，如果政府禁了電單車，「疫情後難以找工的我們還能做什麼？」鄭先生也說，疫情後更多電單車、電動滑板車上路，的確惡化原本就存在的交通亂象，政府應加強管制。

法拉盛39大道的電單車業者張杰瑞(Jerry Zhang)表示，旺季時每月有100多輛的銷量，顧客約一半是華裔。他說合格的全新電池基本不會出問題，但是不當的使用則會，常見為求快速，用大功率充電器給小功率電單車充電，導致電池損壞；長時間充電，充滿了也不拔插頭；在室外充電，有雨水會導致短路；以及自己修理電池，「很多人電池出問題，自己拆開修理，如果搭錯線就會出事」。

他說大部分電池都進口自中國，不過他們的電池都經過認證，很多人為求便宜，從黑市或無證商家購買便宜的電單車和鋰電池，「電池可能損壞翻新過」。對於損壞的電池，他們從不修理，因為即使修好也有很多隱患，會將電池給回收廠家。

在電單車盛行的大陸，鋰電池爆炸事件也不少，因此現在主要使用鉛酸電池，張杰瑞說「鉛酸電池不會爆炸，但是會充壞」。而由於鋰電池的潛在危險，一些公寓已禁止電動滑板車和電單車進入大樓。張杰瑞稱合理，電單車的合法化不過短短兩年，很多地方都不完善，也理解議員的初衷是為安全，「業者只能保證產品合格，提高安全性」。他也支持管制，但不贊成禁止上路。

疫情 法拉盛 華裔

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