州參議員曲怡文 布碌崙就職

曲怡文的宣誓就職儀式，由紐約州上訴法院華裔法官萬泰妮主持。(記者胡聲橋／攝影)

第17選區州參議員 曲怡文5日在布碌崙 (布魯克林)舉行就職儀式。曲怡文是州參議會首位亞裔 女性議員，也是布碌崙第一位亞裔女性議員。聯邦、州、市的民選官員，宗教人士，布碌崙華裔社團代表等出席。

曲怡文的社區就職儀式當日下午在第176小學舉行。參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，曲怡文的當選，體現第一代移民通過不懈努力，實現美國夢，可喜可賀。舒默稱讚曲怡文在社區公共服務方面的貢獻，並祝願她在新的職位能有更多成績。

州總檢察長詹樂霞(Letitia James)發言指，曲怡文讓亞裔年輕人，尤其是女性看到更多的希望，她們不僅可立志當醫生、科學家、工程師，也可以當民選官員，選擇為公眾服務。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)說，現在州參議會有了五名亞裔參議員，更加多元，參議會也對曲怡文有很高的期望。作為曲怡文的導師，前州眾議員白彼得(Peter Abbate)為曲怡文感到驕傲，共事多年，相信她會把更多重要的資源帶到社區。

紐約州上訴法院華裔法官萬泰妮(Lillian Wan)主持了曲怡文的宣誓就職儀式。曲怡文手按丈夫和女兒手捧的紐約州憲法宣誓。

曲怡文說，18年前，她手提兩隻皮箱來到美國，現在，她有了家人和朋友，更重要的是有了一個家，這個家就是南布碌崙社區，一定要為照顧好這個家。她同時也對所有支持者，包括選民、民選官員、華人社團，以及工會組織表示感謝。

基督教、猶太教和伊斯蘭教的社區宗教領袖，也在儀式發言，為他祝福。來自烏茲別克的藝術家表演歌舞，華社的舞獅隊則表演精彩舞獅。