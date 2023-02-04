長島市發展快 停車費直逼曼哈頓

長島市人口發展快速、高樓林立，卻也帶來停車問題。(美聯社)

皇后區長島市 為紐約市亞裔人口增長最快的社區之一，吸引大量華商進駐，由於與曼哈頓 僅有一橋之隔，社區內商業住宅、高樓林立，而快速增長的人口也帶來停車問題；停車難、價格貴，讓華人居民直呼堪比曼哈頓。

住在長島市Skyline Tower的外科護士韓女士近期購置新車，但卻遲遲沒有敲定停車的位置，因為住家附近的停車場價格，都遠遠超出她的預算。

「雖然本來就聽說長島市停車麻煩，但沒想到價格如此混亂」，韓女士表示，她本來打算將車停在自己所住大樓下，由ProPark經營的停車場，官網查詢價格為樓內住戶一個月400元。

Skyline停車場的網頁價格與現場標價不一。 (截自網路)

因為早聽說大樓內的停車場定價存在「水分」，韓女士實際到場查看價位表，卻發現表上貼著價格為一個月450元的貼紙，隨後她又向停車場經理詢價，被告知最新每月租用價格是550元。

不解的韓女士後來從朋友口中得知，這其實是長島市的「普遍現象」，根據網絡上居民的反饋，被多棟高級公寓樓包圍的長島市，幾乎每一棟大樓下停車場的價格都不是固定且可以商議的，網友將這些停車場的行為稱作「看人下菜碟」。

何先生將車停在街上，卻遭人打破車窗，洗劫車內財物。(讀者提供)

根據韓女士提供的「Skyline業主群」聊天紀錄，有樓內住戶反應停車費「第一次問是500元，第二次問就變成550元」；雖然這引起了諸多人的不滿，但卻沒真正的解決辦法。

何先生將車停在街上，卻遭人打破車窗，洗劫車內財物。(讀者提供)

同住Skyline Tower的何先生曾經每日堅持將車「街泊」在路邊，卻在兩個月前不幸成了車窗被砸的受害者之一；何先生表示，當晚至少還有四輛車被砸，車內值錢的物品都被洗劫一空，自那以後，何先生便選擇接受樓內停車場的不合理，避免再遇到車窗被砸的「倒霉事」。

他說，居民除了被迫要在安全和價格中做選擇，長島市的治安和犯罪情況，也隨著人口愈來愈多而惡化；雖然目前長島市有一座市政停車樓(Municipal Parking Garage)，定價為每月300元，但車位極有限，且每個月底都要上網重新註冊停車資格，每次基本一開放，「幾乎一分鐘內就被搶光了」。