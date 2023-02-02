紐約客談／有得有失的州長教育改革

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)1日公布2024財年行政預算，教育 領域所獲345億元投資 成為史上最高，但卻收穫了亞裔選區議員們褒貶不一的評價；無論是史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)對增加公立大學學費的擔憂，還是劉醇逸對取消區域特許學校上限的不滿，這其中多項教育創新和投資傾斜，都是有得有失的改革嘗試。

此番霍楚教育預算主要加碼在基礎援助(Foundation Aid)領域，從去年的213億元增加到240億元，試圖為疫情 後「滿目瘡痍」的教育領域做好「財庫」工作，以及時為各地區、各項教育項目提供資金援助，最大限度不改變當前的教育投資版圖。

而如果仔細來看，其中增加的27億元，基本是為疫情而導致的學生退步做改善。根據州教育廳報告，全州高中會考成績在疫情期間急速下滑，或許成為此番撥款中，要建立為彌補課業退步輔導項目的主要原因。

除此之外，高等教育成為新財年改革的重要撥款領域。州立大學不僅要全面翻新技術系統，還要建立多個全新實驗室，甚至是校友捐款都要開設專門的匹配基金會。相比市立大學毫無此類「特殊待遇」，難怪史塔文斯基作為州參議會高等教育委員會主席，會為市大「叫屈」。

但這些同大多數學生關聯不大，反而是高中錄取政策變「抽籤」的改革風潮下，特許學校有望在今後逐漸增多，成為華人家長可能關心的議題。華裔專家們已經將特許學校看作未來公校左傾政策改革下，華人學生「出路」之一；所以當前開設更多的、高質量的、地理位置優越的特許學校，長遠來看或許成為「救命稻草」。