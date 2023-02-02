華裔警肝癌逝 華人義工團募款送暖

胡秉新、陳麗娜2月1日將籌到的5000元善款交至61分局。(讀者提供)

紐約市華裔警探李侑恩(Sammy Lee)日前因罹患肝癌去世，李家深陷在悲痛中，還要面對經濟壓力；布碌崙 (布魯克林)華社近來組成義工團，為李家籌款，短短兩天籌集5000元交至61分局，希望能給李家帶來一些幫助。

台山移民李侑恩從警十多年，去年發現肝臟有11顆腫瘤，與病魔抗爭數月後，於1月17日病逝，享年38歲；他留下妻子以及兩個各一、兩歲的幼童，妻子早前懷孕時便辭去工作在家帶小孩，如今作為家庭經濟的李侑恩已不在，給李家帶來心理及經濟的衝擊，身邊友人先後發起籌款。

先前友人發動網路籌募已超過5萬元，最近紐約華人 義工團在社區人士胡秉新帶動下，於華社發起捐款，兩天內籌集5000元；2月1日，胡秉新與華人健康協會會長陳麗娜，將這筆善款送到李侑恩生前服務的61分局代交給李家。