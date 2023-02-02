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市議員馬泰：續推東百老匯91號建老人公寓

記者顏嘉瑩／紐約報導
東百老匯91號建案的未來受到社區關注，近日該處悄然復工。(記者顏嘉瑩／攝影)
東百老匯91號建案的未來受到社區關注，近日該處悄然復工。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠百老匯91號建物的未來，受到社區關注，近日該處悄然復工，在微信群上，出現有謠言指出該區市議員馬泰(Christoper Marte)對該處態度改變；該辦公室1日臨時召開線上記者會，強調將與社區持續合作，推動該處在未來兩年暫做為難民家庭庇護所，兩年後改建成老人公寓的替代方案，直到市長給出明確答案為止。

近日東百老匯物業正門張貼的施工通知顯示，正進行石棉清除工程，從上月中旬起，預計至明年1月，而附近商戶也指，曾在微信群中接獲消息稱該項目會改為他用，社區人士陳家齡表示，該物業在月前完成轉手，目前由公益組織「關懷無家可歸者」(Care for the Homeless)租用營運。產權明晰後，「遊民避風港」計畫將不會更改，社區組織「大華埠民權聯盟」則正在籌備提訴，通過法律手段阻止該項目。

馬泰1日召開線上記者會，強調持續推動將東百老匯91號暫做難民庇護所，兩年後改建為...
馬泰1日召開線上記者會，強調持續推動將東百老匯91號暫做難民庇護所，兩年後改建為老人公寓計畫。(截自視訊會議)

馬泰1日時表示，該辦公室與大華埠民權聯盟合作，推動將該址在未來兩年暫做為難民家庭庇護所，之後再將原撥款用於伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)建案施工資金，轉至東百老匯興建可負擔老人公寓；根據提案，將現有的七層加蓋至八層，總面積4萬4000平方呎，提供63個居住單元，地下室和一樓為公共空間，拓寬電梯和殘障設施。

馬泰表示，本周紐約市又再度湧進4萬7000名來自中南美洲的難民，「這樣的問題在短時間內不會結束，市府將會需要將更多地點暫轉作難民庇護所，如今社區提出方案，等於幫市府解決燙手山芋問題。」

若該處在未來兩年做為難民家庭避難所，馬泰說，該處將會需要八個月至兩年的時間做土地變更，才能再改建成為老人公寓，而目前在華埠社區內，已經有30年沒有新建更多可負擔老人公寓，多數年長者住在無電梯的公寓中。

為推進計畫，此前馬泰辦公室和大華埠民權聯盟曾邀請市長亞當斯(Eric Adams)、多位民選官員以及相關市府機構到東百老匯走訪，也多次致函相關機構表達心聲；馬泰表示，目前市遊民服務局(DSS)簡金思(Gary Jenkins)支持該處興建可負擔住宅的提案，而市房屋保護與發展局(HPD)也表達若市遊民服務局開綠燈，將會協助執行，但目前最重要的是亞當斯意見。

馬泰強調，該辦公室將會持續與社區合作繼續推動該計畫，直到從市長辦公室得到答案；他說，華埠需要可負擔住房，在他任期將確保社區的人口多元性，並確保居民可以繼續留在華埠社區。

華埠 百老匯 遊民

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