我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

MTA撥款不足 市府被迫分攤…亞當斯憂財政

記者和釗宇／紐約報導
霍楚希望紐約市進一步分攤援助MTA援助。(MTA提供)
霍楚希望紐約市進一步分攤援助MTA援助。(MTA提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)1日公布新財年預算，紐約州政界反應不一；市長亞當斯(Eric Adams)雖然感謝霍楚在庇護客危機、打擊犯罪、住房等方面的努力，但擔憂市府會因大都會運輸署(MTA)的撥款而承擔更多財政壓力。

亞當斯表示，紐約市同樣面臨經濟挑戰和財政風險，需要州府支持；「州府提出由市府每年為MTA撥款至少5億元，但市府目前已每年為MTA提供約20億元援助，MTA目前面臨財政危機，但擔心這項增加撥款的提議，會進一步耗盡有限的資源。」

州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)表示，霍楚提出為MTA撥款的計畫未能減低公交漲價的可能性，地鐵票價可能漲至三元，將對低收入民眾雪上加霜；霍楚也並未提出增加客流量的方法，漲價會導致乘客進一步減少。

州眾議長希士提(Carl Heastie)說，霍楚有關州立大學學費漲價和增加對特許學校支持的提議，可能遭到抵制；他對現行保釋制度導致犯罪上升的說法持懷疑態度，州議會將更加全面評估。

紐約州共和黨主席蘭沃斯(Nick Langworthy)表示，霍楚的新預算只是「增稅、支出」模式的持續，州府每年從納稅人出拿走更多，分配到失敗的刑事司法、勞工、能源等毀掉紐約州的政策上，而且因極左的州議會，導致紐約走向破產。

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)認為新財年預算給移民分配的資源不足；儘管計畫支出4300萬元用於移民法律服務和新美國人辦公室，但未能將無證客納入健保。

霍楚 MTA 紐約州

上一則

華埠警民會 五分局：罪案控制初見成效

下一則

紐約州預算2270億 教育增10%創新高

延伸閱讀

餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款

餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款
布碌崙前州參議員沙維娜 加入亞當斯團隊

布碌崙前州參議員沙維娜 加入亞當斯團隊
史島民主黨部 選出史上首位女主席

史島民主黨部 選出史上首位女主席
紐約客談／5G站遇抗爭 市長應多傾聽

紐約客談／5G站遇抗爭 市長應多傾聽
亞當斯市情咨文忽視無證移民 維權團體抗議

亞當斯市情咨文忽視無證移民 維權團體抗議

熱門新聞

87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%