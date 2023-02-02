MTA撥款不足 市府被迫分攤…亞當斯憂財政

霍楚希望紐約市進一步分攤援助MTA援助。(MTA提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)1日公布新財年預算，紐約州 政界反應不一；市長亞當斯(Eric Adams)雖然感謝霍楚在庇護客危機、打擊犯罪、住房等方面的努力，但擔憂市府會因大都會運輸署(MTA )的撥款而承擔更多財政壓力。

亞當斯表示，紐約市同樣面臨經濟挑戰和財政風險，需要州府支持；「州府提出由市府每年為MTA撥款至少5億元，但市府目前已每年為MTA提供約20億元援助，MTA目前面臨財政危機，但擔心這項增加撥款的提議，會進一步耗盡有限的資源。」

州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)表示，霍楚提出為MTA撥款的計畫未能減低公交漲價的可能性，地鐵票價可能漲至三元，將對低收入民眾雪上加霜；霍楚也並未提出增加客流量的方法，漲價會導致乘客進一步減少。

州眾議長希士提(Carl Heastie)說，霍楚有關州立大學學費漲價和增加對特許學校支持的提議，可能遭到抵制；他對現行保釋制度導致犯罪上升的說法持懷疑態度，州議會將更加全面評估。

紐約州共和黨主席蘭沃斯(Nick Langworthy)表示，霍楚的新預算只是「增稅、支出」模式的持續，州府每年從納稅人出拿走更多，分配到失敗的刑事司法、勞工、能源等毀掉紐約州的政策上，而且因極左的州議會，導致紐約走向破產。

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)認為新財年預算給移民分配的資源不足；儘管計畫支出4300萬元用於移民法律服務和新美國人辦公室，但未能將無證客納入健保。