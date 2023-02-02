紐約州預算2270億 教育增10%創新高

州長霍楚2月1日公布總額高達2270億元的2024財年預算，比上財年預算增長2.4%。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)2月1日公布2024財年預算 ，得益於儲備充足，新財年預算總額達2270億元，比上財年增長2.4%，但預計未來幾年經濟黯淡可能導致財政吃緊。

根據預算，霍楚計畫通過對紐約市增加薪資稅為大都會運輸署(MTA )籌措資金，每年增加8億元撥款，用來應對MTA到2025年近30億元的赤字；還提出將下州新建賭場的稅收補貼MTA。不過MTA表示，仍不排除漲價可能。

目前紐約市面臨庇護客收容危機，霍楚計畫在新財年撥款10億元應對，包括補貼地方政府新建緊急庇護所；霍楚表示，希望州府、市府和聯邦能分攤庇護客相關支出。

同時，霍楚還提出延長對大企業增稅的計畫，該計畫原本今年底將到期，霍楚計畫再延三年；儘管霍楚此前表示不會增加所得稅，但她在預算中提出將菸草稅調漲1元至5.35元，同時表示有意禁止所有帶味菸草產品。

教育方面的撥款達345億元，增長10%，為有史以來最大增幅；霍楚在預算案中計畫將州大和市大的學費每年增加3%，或比照高等教育價格指數(Higher Education Price Index)的增幅增長，以兩者較低的增幅為準；而對於州內學生，州大未來五年中每年的學費可比州大系統基準學費增長6%。

住房方面，霍楚在預算案中重申未來十年新增80萬套住房的計畫，其中將為各地分配新增住房指標，要求各地放鬆土地使用規定，允許在公共交通周邊半哩內新增住宅；根據計畫，霍楚要求下州地區每年新住宅增速未來三年須達到3%；鑑於為地產商提供稅收抵扣的421-a已經到期，儘管在預算中未表明，但霍楚表示有意與州議會商討提出替代方案，繼續鼓勵地產商新建更多可負擔住房。

雖然新財年預算有所增長，但由於今年可能出現經濟危機，而且疫情中減少的工作崗位到2027年才能恢復，霍楚預計新財年的稅收可能減少，州府到2025財年可能面臨57億元的預算缺口，2025至2027財年的預算缺口總額或將達到220億元；因此，霍楚提出將本財年87億元的預算盈餘轉入儲備，到本財年結束時儲備總額將達到200億元。

隨著預算的發布，州府和州議會也將轉入預算談判階段，民主黨左派控制的州議會目前與霍楚關係緊張，此前剛否決霍楚的州上訴法院首席法官提名，預計州議會將對公立學校、兒童照護和住房等項目的支出提出異議；州府和州議會須在4月1日就新財年預算達成協議。