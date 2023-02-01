李文：解決曼哈頓住宅荒 改建新增7.1萬套房

曼哈頓區長李文在紐約市立大學發布2023年區情咨文。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓 區長李文(Mark Levine)1月31日晚在紐約市立大學(CUNY)發布2023年區情咨文，矢言打擊仇亞犯罪，解決疫情帶來的不公平問題，支持小商家；他還公布「曼哈頓住房計畫」(Housing Manhattanites)，擬改造全區170處閒置建築，新增7萬1000套住房，包括超過3萬套可負擔住房，解決曼哈頓的住房危機。

李文表示，自去年上任以來，經歷亞裔 仇恨犯罪浪潮，「我要對亞裔市民們說，拒絕任何針對亞裔的仇恨，必須確保亞裔在紐約市的安全。」

曼哈頓區長區情咨文，出席民選官員同賀農曆春節。(記者和釗宇／攝影)

他說，曼哈頓應朝更公平的方向發展，解決疫情中加劇的不公平問題，「解決遊民危機、確保公立學校有足夠的資金、修補殘破的心理健康服務系統、縮小族裔間健保資源的不平等、緩解房屋法庭的逼遷危機，讓低收入和工薪階層家庭找到可負擔的房屋。」

李文說，辦公室與社區組織合作，為曼哈頓小商業者推出200萬元免息貸款；有關華埠 ，李文表示，此前「下城振興計畫」針對華埠的2000萬元投資已經選定項目，「還將投資美化並改善布碌崙大橋至劉錦方場(Kimlau Square)間柏路(Park Row)的交通，並正對羅斯福公園改造升級。」

曼哈頓區長李文1月31日晚在紐約市立大學發布2023年區情咨文。（記者和釗宇／攝影）

李文表示，曼哈頓住房短缺，已創歷史紀錄，甚至威脅曼哈頓的未來；人口增長，但沒有建設足夠的房屋，尤其是可負擔住房，目前曼哈頓新建住宅的速度只有五年前的一半，去年新增不到3500套，相比之下布碌崙新增超過1萬1000套。

他說，曼哈頓的平均租金已超過5000元，中產階級難以負擔，「年輕人在此安居成為遙不可及的夢。」他同時公布「曼哈頓住房計畫」，擬在全區12個社區委員會的170個地點新增住宅，「例如在華埠附近的霍華德街(Howard Street)2號，目前有一個聯邦政府停車場，可改建為205套公寓。」170個地點充分利用，可新增7萬1000套住房，其中超過3萬套是可負擔住房。