紐約市府推短期豁免計畫 市民免繳1.5億逾期水費利息

市府推出減免計畫，助民眾減輕積欠水費壓力。(紐約市環保局)

新冠疫情令不少紐約市 民陷入財務困難，全市近20萬民眾共拖欠水費12億元；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)和市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)30日宣布推出短期水費利息豁免計畫，民眾若補繳逾期水費帳單，將可免除部分或全部超期利息，預計將可節省民眾1億5000萬元，以期減輕居民的財務負擔，同時也確保市府能繼續投資供水基礎設施。

數據顯示，全市近20萬拖欠水費的用戶中，約85%的地址是住宅樓；對於逾期一年以上、積欠超過1000元嚴重欠費用戶，環保局提供三種豁免選項：若用戶補繳100%的拖欠水費，就可以獲得全額利息豁免；若補繳50%的水費，可獲得75%利息豁免；若補繳25%的水費，可獲得50%利息豁免；若欠費額度在1000元以下，民眾全額補繳後也能獲得100%的利息豁免。

市府表示，該短期水費利息豁免項目將由市供水委員會(New York City Water Board)執行，為期90天，從今年1月30日至4月30日；民眾可登錄環保局水費利息豁免項目網站https://www.nyc.gov/site/dep/pay-my-bills/amnesty-program.page或撥打電話(718) 595-7000查詢和確認申請資格。

所有參加該豁免項目、但仍有欠費的民眾，將被要求與環保局簽署一份未來繳費協議；市府數據顯示，此前簽署此類協議的用戶中，有85%成功還清欠額。

而對於已經參加州府低收入 屋主水費援助項目(Low Income Homeowner Water Assistance Program)的用戶，市環保局也將提供3000萬元資金，幫助償還最多5000元的拖欠水費。