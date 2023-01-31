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前州長葛謨性騷官司 判由納稅人出錢

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓高等法院日前裁定，前州長葛謨性騷案的辯護支出，須由納稅人承擔。(美聯社)
曼哈頓高等法院日前裁定，前州長葛謨性騷案的辯護支出，須由納稅人承擔。(美聯社)

曼哈頓高等法院日前裁定，前州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷案的法務支出，須由納稅人承擔。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)2021年發布調查報告，認定葛謨性騷11名女性，包括以不當言語和不顧他人意願的擁抱、親吻、觸摸騷擾，違反多項聯邦與州法律，導致葛謨被迫辭職；葛謨辭職時曾提訴詹樂霞，要求用納稅人的錢報銷其在性騷擾官司中的辯護費用，理由是葛謨被指控的行為，屬於他作為州長的職責的一部分。

本案的焦點在其中一名匿名為「警察一號」(Trooper 1)的指控，被害人為紐約州警局負責葛謨維安工作的女性成員，她此前在布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院提出民事訴訟，而葛謨則認為應該由納稅人支付這筆官司費用。

曼哈頓高等法院法官哈格勒(Shlomo Hagler)近日裁決，支持葛謨的請求，認為州府應該承擔葛謨的律師費；「本庭同意原告請求；葛謨的觀點是，他對警察一號的行為都是他在履行州長一職時發生，他的行為是否越界？很難講清楚。」

哈格勒表示，既然葛謨否認針對他的指控，本案就應由法官或陪審團決定其行為是否構成性騷擾，而他請求由州府支付辯護費用，不應被駁回；但哈格勒也說，「這些指控確實令人不安，如果是事實，在職場應不被允許。」

葛謨的發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)表示，「從一開始，詹樂霞所有針對葛謨的指控，都是濫用職權的政治行為，每起案件到了法庭，都會水落石出。」

葛謨 性騷擾 警察

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