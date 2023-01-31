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紐約市府族裔批判培訓 華人：搞分裂、假平等

記者和釗宇／紐約報導

消息顯示，市長亞當斯(Eric Adams)已下令所有公務員須在3月6日前完成提倡族裔平等的「批判族裔理論」(Critical Race Theory)培訓；亞裔社區指，該理論雖表面上推崇族裔平等，但其實對亞裔不公平，而且也不利於實現團結。

「批判族裔理論」主張美國存在系統性的族裔歧視，從建國之初就壓迫少數族裔，以此保證白人文化的主導地位，因此該理論秉持「壓迫者與被壓迫者」的二元敘事，根據所謂「特權」將人群和社會分類。

福斯新聞報導，市府已經向各部門發出電郵，表示「此項培訓將為所有市府員工提供職場族裔平等重要性的理解框架」；培訓內容顯示，族裔區分並非基於科學，而是因為要創造出一種「排斥和壓迫」的系統而被創造出來的，「只是武斷的以膚色為基礎區分人類，而非其他生理特點；儘管如此，族裔區分還對人們的生活產生影響，因為社會利用族裔來建立和合理化權力、特權、排外和壓迫的系統。」

培訓材料說，所有市府部門都應有「反族裔歧視」培訓，創立允許日常討論族裔問題、承認「無意識歧視」可能導致職場族裔歧視的工作環境。

不過，市府發言人通過聲明表示，這種反歧視和多元化培訓，在市府內部已經存在多年，與「批判族裔理論」無關；「員工每兩年都會接受這種培訓，讓市府的職場環境歡迎所有市民並確保公平。」

對此，華人政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷表示，批判族裔理論雖然強調族裔平等，但確把族裔作為最受關注的因素來評判他人，這對刻苦努力取得成功亞裔來說是不利的；「無論是在教育領域，還是私人公司，亞裔因為表現優秀，其實都不被算作少數族裔，這是不公平的；而且，已經有非洲裔總統、市長、教育總監，市議會也是少數族裔為主，為什麼還要推行批判族裔理論？」

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山則表示，批判族裔理論對美國的發展沒有用，也無法提升市府的服務水平，「美國應該走向大同世界，而不是區分族裔，否則只能各走極端；如果一味強調歷史問題，爭論永遠不會結束，應該面向未來；現在的美國機會眾多，不可能一個族裔就永遠處於優勢、另一個族裔永遠被壓迫，只要努力都能出頭。」

歧視 亞裔 教育總監

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