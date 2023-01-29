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紐約旅展 台灣自行車遊吸睛「低碳環保」盡賞寶島之美

記者張心／紐約報導
北美最大旅展之一的「紐約旅展」28日於賈維茨會展中心舉辦。(記者張心／攝影)
北美最大旅展之一的「紐約旅展」28日於賈維茨會展中心舉辦。(記者張心／攝影)

堪稱北美最大旅展之一的「紐約旅展」28日於賈維茨會展中心(Javits Center)舉辦，台灣觀光局以自行車環島為軸線的多元主題旅遊展收穫眾多遊客青睞，原住民舞蹈、VR環島體驗、台灣風光卡片均等成為了全場吸睛所在。

台灣觀光局以自行車環島為軸線的多元主題旅遊展收穫眾多遊客青睞。(記者張心／攝影)
台灣觀光局以自行車環島為軸線的多元主題旅遊展收穫眾多遊客青睞。(記者張心／攝影)

為了持續提高台灣國際能見度、吸引遊客疫情後來台參觀，台灣觀光局駐紐約辦事處以自行車旅遊為主軸，串連推薦自然、文化、美食及樂活等多元主題旅遊展，向紐約民眾展示寶島風光，吸引國際旅客到台灣體驗遊玩。

僑務委員會海外青年文化大使協會紐約分會成員，身著原住民服飾表演傳統舞蹈。(記者張...
僑務委員會海外青年文化大使協會紐約分會成員，身著原住民服飾表演傳統舞蹈。(記者張心／攝影)

作為疫情後首次大規模回歸的站台活動，本次台灣攤位特別提供了360度VR台灣自行車旅遊體驗，希望通過虛擬實境使民眾可以身臨其境的飽覽台灣風情。

疫情後大規模回歸的「紐約旅展」收穫大批民眾歡迎。(記者張心／攝影)
疫情後大規模回歸的「紐約旅展」收穫大批民眾歡迎。(記者張心／攝影)

僑務委員會海外青年文化大使協會(FASCA)紐約分會成員，身著原住民服飾表演舞蹈，旅遊主題彈珠台遊戲、書法書籤、填問卷贈獎等活動，也受到現場參觀者的熱情追捧。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章歡迎大家到台灣參觀。(記者張心／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章歡迎大家到台灣參觀。(記者張心／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣觀光資源豐富多元，人民友善熱情，紐約時報最近公布「2023年全球最值得去的52個地方」，台北以豐富美食和文化吸引全球遊客入選；「紐約有中華航空及長榮航空直飛台灣，旅遊十分便利，歡迎旅客赴台體驗寶島之美。」

台灣觀光局紐約辦事處主任溫佳思也表示，台灣觀光特色多元且豐富。(記者張心／攝影)
台灣觀光局紐約辦事處主任溫佳思也表示，台灣觀光特色多元且豐富。(記者張心／攝影)

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思也表示，台灣觀光特色多元且豐富，自行車旅遊不僅低碳環保，還可近距離體驗台灣各地的旅遊特色，且還有新景點新玩法，如「台灣六大國際魅力景區新亮點」，包括北海岸及觀音山風景區、東北角暨宜蘭海岸風景區及東海岸、日月潭、阿里山和澎湖風景區推出新秘境可親山近海、國家綠道及台北雙層餐車、台鐵觀光列車鳴日號等，不僅提供優質、低碳旅遊環境，並可滿足多元旅遊需求。

現場贈送的台灣明信片展示寶島風光。(記者張心／攝影)
現場贈送的台灣明信片展示寶島風光。(記者張心／攝影)

近期台灣並有多項精彩的活動，包括台灣燈會、雙年賞蝶、台中媽祖國際觀光文化節、TIFA台灣國際藝術節等。更多台灣觀光相關資訊，請參考網站https://www.taiwan.net.tw/

觀光 原住民 疫情

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