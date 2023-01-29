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紐約市今冬迄未降雪 破50年紀錄

記者高雲兒／紐約報導
紐約市在今年冬季缺乏可測量的降雪，已破50年來紀錄。(Getty Images)
紐約市在今年冬季缺乏可測量的降雪，已破50年來紀錄。(Getty Images)

紐約市在這個冬季遲遲未下雪，至少還沒有迎來第一場可測到雪量的雪，至29日，已打破近50年來冬季最晚下雪的紀錄；根據歷史統計，若到2月4日(周六)仍未下雪，將會是紐約市有紀錄以來，最長的無雪期。

根據定義，可測量的雪量為定義為十分之一吋，但紐約市的中央公園在這個冬季只飄了一點雪，遠低於往年的平均雪量。

紐約市上一次最久未下雪紀錄，為1973年1月29日創下，不過該數字於今年被打破，讓本冬季成為紐約市50年以來，最久未下雪的紀錄。

專門研究氣候變遷危機的非營利組織「氣候研究中心」(Climate Central)，氣象學者凱西(Lauren Casey)解釋，由於紐約市的天氣受到南半球影響，讓今年冬季的天氣暖和，缺乏冷空氣的情況下，難以降雪

氣象顯示，紐約市在今年1月的前17天，為有天氣紀錄以來，氣溫排名第三高，平均溫度為華氏43.7度；往年1月的平均溫度約比今年平均還要再低華氏約10度。

不過根據過去紀錄，每年2月都是紐約市降雪量最多的月份，平均當月降雪量為10.1吋；有氣象預測，紐約州在2月的第一個周末，大部分地區將會出現出過1呎的降雪，事實上本季的兩場冬季風暴，都在東北部內陸地區帶來大量降雪，去年底在上州水牛城更造成超過60人死亡的雪災，但在紐約市僅出現風雨，未有降雪。

2月初的冬季風暴是否將為紐約市帶來可測到的降雪仍有待觀察，但若到2月4日仍未有降雪，將會是紐約市有紀錄以來最長的無雪期。

紐約市 降雪 風暴

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