藏警昂旺：我是亞裔偏見受害者

日前指控正式撤銷後，昂旺和律師在法院外接受採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

聯邦檢方撤銷對紐約藏警昂旺 (Baimadajie Angwang)充當中國特工指控幾天後，昂旺受訪時指，他是馬虎、過度敏感的官員和亞裔偏見的受害者，堅稱無辜，並表示熱愛警察 工作，希望重返紐約警隊。

昂旺23日在律師卡門(John Carman)的陪同下接受「新聞日報」(Newsday)採訪。他說，他從未為中國從事間諜 活動，但卻不幸成為調查目標，這些檢察官本應打擊那些中國政府支持的知識盜竊、經濟間諜和網絡犯罪。

他說在布碌崙(布魯克林)的拘留所被關六個月，大部分時間單獨監禁，感染新冠病毒，提出四次申請後獲得保釋，之後在家裡監視居住。紐約市警察給予帶薪休假，但仍不清楚他是否能重返警察崗位。

「美國還是一個歡迎像我這樣的移民的地方嗎？」昂旺說，至今仍有人朝他家丟垃圾，「我還需要表現什麼才能被接納為一個完整的美國人？」「當政府用權力毀掉個人生活，我們能做什麼防止這種情況，追究責任？」

律師卡門說，聯邦檢方沒有給公眾任何具體理由，解釋為何撤銷，令人失望。這會讓人們猜測，昂旺可能犯了罪行。如果檢方認為進行審判，將無法獲勝，也就是說，昂旺是無辜的，就應該明言。

昂旺說，他對中國領事館的官員表現得很恭敬，因為他希望獲得簽證看望父母，而他的父母從未見過他的女兒。不幸的是，當局憑藉錯誤的翻譯，將此作為證據，這是因為他們不了解中國文化。

出生在中國的昂旺是藏族人，16歲第一次持文化交流簽證到美國旅行。昂旺說，他從美國回來後，因為倡導藏族人的平等被當局逮捕、拘留和毆打。他17歲時再次到美國，並成功申請政治庇護。

昂旺後來加入美國陸戰隊，他說剛入伍時，英語不好，但每個人都非常友善，試圖幫助他，令人難忘。2014年光榮退伍後，昂旺加入預備役。他於2016年加入紐約警察局，被捕前在皇后區貝賽的111分局擔任社區事務警員。

2020年9月21日，昂旺正要離開位於威利斯頓公園(Williston Park)的家去上班時，聯邦調查局的特工用槍指著他將其逮捕，當時他的妻子和兩歲的女兒在旁邊看著。