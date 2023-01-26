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紐約「零死亡願景」失效 去年未成年車禍身亡創新高

記者張晨／紐約報導
「零死亡願景」成效遭民間團體質疑，去年未成年人路上死亡人數較前年攀升。(記者張晨/攝影)
「零死亡願景」成效遭民間團體質疑，去年未成年人路上死亡人數較前年攀升。(記者張晨/攝影)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)近日發布的報告顯示，去年死於車禍的兒童比「零死亡願景」時代的任何一年都多，且車禍仍然集中在「已知的交通黑點」。

該報告的數據顯示，2022年共有16名18歲以下的未成年人死於車禍，而前年只有11人，其中三人是騎車或走路上學或放學時喪生的；44%的行人死亡發生在所謂的「零死亡願景優先走廊」(Vision Zero Priority corridor)上，這些步道占全市最危險街道中的7%。

執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，啟動「零死亡願景」已有十年，但紐約市的交通安全問題只增不減，市府並沒有做出足夠快的反應來應對這場危機。

市長亞當斯(Eric Adams)上任一年間，將皇后區傑克遜高地34大道改為保護行人和騎手的帕謝甌公園(Paseo Park)，並在曼哈頓和布魯克林(布碌崙)下城增加了更多單車道；但哈里斯也指出，紐約市未能完全執行「市街道計畫」(NYC Streets Plan)中規定的30哩單車道和20哩的公車專用道。

報告的另一項發現是，比起少數族裔社區，市警在多數白人社區更能成功地解決涉及死亡或受傷的肇事逃逸案件，這一比例在去年為36%比20%。

該報告無非與市府的官方說法背道而馳，亞當斯與市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)才在本月初舉行的記者會上表示，2022年全市交通死亡人數，為三年來的首次下降，行人死亡人數也接近歷史最低點。

羅格貴茲表示，將在2023年把交通嚴打目標，放在魯莽駕駛和有危險紀錄的駕駛者身上，並與州府合作，推出相關法律法規；市交通局已在去年12月進行相關提案，推動法定血液酒精濃度(BAC)從0.08%降低到0.05%，加強規範危險駕駛者。

車禍 亞當斯 紐約市

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