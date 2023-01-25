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學前班申請開跑 市府：更公平普及 明中文說明會

記者張心／紐約報導
紐約市3-K及PRE-K項目申請於25日開啟報名。(市教育局提供)
紐約市3-K及PRE-K項目申請於25日開啟報名。(市教育局提供)

紐約市3-K及PRE-K學前班項目申請，今(25)日開啟報名，亞當斯(Eric Adams)重新評估前任市長白思豪(Bill de Blasio)「全民早教」(3-K for All)政策後的進行改革，市教育總監班克斯(David Banks)認為這次才是惠及所有兒童的「真正的幼教普及項目」，正將4萬個閒置名額分配到全市資源稀缺的社區。

3-K及PRE-K項目覆蓋兒童在小學前的早期教育，對於成長至關重要。前市長白思豪2017年提出的「全民早教」理念，希望為全市三歲至學前班的兒童，提供免費、全日制、高質量的早期教育。然而隨著高額預算投入和疫情後的預算缺口，亞當斯政府去年9月宣布對該項目進行重新評估，旨在改善前任留下的「負擔和隱患」。

市教育總監班克斯24日指，25日開放的新學年早教項目報名，是在「修整舊系統」後推出「真正符合從出生到五歲兒童家庭需要的公平系統」。之前的「全民早教」並非針對「所有兒童」，尤其是殘疾兒童苦等多年，卻進不去該項目，但部分社區卻有閒置名額，導致教育資源極度不公平。

班克斯表示，已將超過600個名額移到有需要的地區，並將大約500個閒置名額，特別轉移給父母需要全職上班的工薪階層家庭，將4萬個閒置名額分配到全市五區。

3-K及PRE-K項目申請開啟之際，市教育局將於26日(周四)晚6時至7時，在Zoom為華人家長舉行中文說明會，報名可參考：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events。

更多申請信息，也可登陸網站：schools.nyc.gov/3k或schools.nyc.gov/prek。

教育總監 亞當斯 白思豪

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