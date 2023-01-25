紐約客談／社委會、學委會 華人不應缺席

紐約市的社區委員會與學區 委員會近來有些新聞引起關注。一名皇后區第五社區委員，因在例會中稱新冠為「武(漢)流感」(Wu Flu)，被批涉種族歧視，遭區長除名。而各學區委員會華裔 代表不足，華裔教育維權人士也緊急呼籲更多華人家長申請席位。

作為最基層的民間參政議政渠道，雖說社委會及學委會較難引起民眾及媒體的普遍關注，但卻也不容忽視。以學委會來說，對於關鍵的教育議題，學委會可與市教育總監諫言，與學區的學監合作，舉辦公聽，也審核學區的教育計畫、批准學校畫區並向學校提供支出、撥款等建議。他們投票產生的決議案，也對市教育局 的最終決策起到一定的指標作用。

在特殊高中錄取保衛戰中，有一批華人家長衝上前線抗爭，並慢慢發展成敢怒敢言、且有一定話語權的教育乃政治維權團體，一小部分也明白學委會的重要性，申請成為成員，或在線上會議積極發聲，力挺其他的華裔成員。但正如上文所言，因華人家長、居民有限的公共事務參與意識，社委會及學委會中，華裔成員仍嚴重不足。

學委會和社委會的席位爭奪，可以看作是一場堡壘戰與零和遊戲。當華裔或亞裔成員勢單力薄，相反教育理念的代表們則顯聲勢浩大，群起攻之。例如在去年的初中入學抽籤制議題上，一位華裔成員或零星參與者在例會上的發言，終敵不過其他成員的合聲，儘管該學區的公校學生中，可能有大量的亞裔或華裔學生，而這些家庭最基層的聲音，很可能被遺忘與弱化。只有合力固守，才能促進更多人的權益。