我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

紐約客談／社委會、學委會 華人不應缺席

紐約客談

紐約市的社區委員會與學區委員會近來有些新聞引起關注。一名皇后區第五社區委員，因在例會中稱新冠為「武(漢)流感」(Wu Flu)，被批涉種族歧視，遭區長除名。而各學區委員會華裔代表不足，華裔教育維權人士也緊急呼籲更多華人家長申請席位。

作為最基層的民間參政議政渠道，雖說社委會及學委會較難引起民眾及媒體的普遍關注，但卻也不容忽視。以學委會來說，對於關鍵的教育議題，學委會可與市教育總監諫言，與學區的學監合作，舉辦公聽，也審核學區的教育計畫、批准學校畫區並向學校提供支出、撥款等建議。他們投票產生的決議案，也對市教育局的最終決策起到一定的指標作用。

在特殊高中錄取保衛戰中，有一批華人家長衝上前線抗爭，並慢慢發展成敢怒敢言、且有一定話語權的教育乃政治維權團體，一小部分也明白學委會的重要性，申請成為成員，或在線上會議積極發聲，力挺其他的華裔成員。但正如上文所言，因華人家長、居民有限的公共事務參與意識，社委會及學委會中，華裔成員仍嚴重不足。

學委會和社委會的席位爭奪，可以看作是一場堡壘戰與零和遊戲。當華裔或亞裔成員勢單力薄，相反教育理念的代表們則顯聲勢浩大，群起攻之。例如在去年的初中入學抽籤制議題上，一位華裔成員或零星參與者在例會上的發言，終敵不過其他成員的合聲，儘管該學區的公校學生中，可能有大量的亞裔或華裔學生，而這些家庭最基層的聲音，很可能被遺忘與弱化。只有合力固守，才能促進更多人的權益。

教育局 華裔 學區

上一則

開贓車、持槍藏毒 法拉盛2華男被捕

下一則

福清同鄉聯誼會 送禮長者迎春

延伸閱讀

紐約客談／青少年槍案連發 家長當心

紐約客談／青少年槍案連發 家長當心
紐約客談／但願區際快車不是紙上畫餅

紐約客談／但願區際快車不是紙上畫餅
華生校園遭霸凌 母參選學區委員助發聲

華生校園遭霸凌 母參選學區委員助發聲
紐約客談╱ 雷克島監獄難題 左派咎由自取？

紐約客談╱ 雷克島監獄難題 左派咎由自取？
多區學委會急缺華裔代表 教育維權者籲申請

多區學委會急缺華裔代表 教育維權者籲申請

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告