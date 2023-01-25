紐約新屋禁瓦斯？ 亞當斯：用不慣電爐

中式料理普遍費火，如用電爐，成本恐暴增。（記者許君達／攝影）

州長霍楚 在本月的州情咨文提案，未來數年內逐步在新建築中禁止使用瓦斯設備。對此，市長亞當斯 本周接受採訪時，承認他其實更愛用瓦斯爐做飯。事實上，紐約市 的瓦斯禁令早在前市長白思豪任期內就已通過，最早從今年底開始，就將率先在紐約市內七層以下的新建築實施。

亞當斯說，「作為好廚師，電爐無法給我準確的手感。」至少到現在，他不會選擇電爐。面對爭議，霍楚表示，禁令將只適用於新建築，不會要求現有的燃氣設備用戶改變使用習慣，並重申這是紐約州減少溫室氣體排放的重要計畫。房屋燃氣占紐約總排放量三分之一。研究也顯示，家庭瓦斯爐會加劇室內空氣污染，導致哮喘等疾病。按照霍楚的計畫，紐約州將從2030年開始禁止銷售石化燃料的加熱設備。