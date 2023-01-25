紐約新屋禁瓦斯？ 亞當斯：用不慣電爐
州長霍楚在本月的州情咨文提案，未來數年內逐步在新建築中禁止使用瓦斯設備。對此，市長亞當斯本周接受採訪時，承認他其實更愛用瓦斯爐做飯。事實上，紐約市的瓦斯禁令早在前市長白思豪任期內就已通過，最早從今年底開始，就將率先在紐約市內七層以下的新建築實施。
亞當斯說，「作為好廚師，電爐無法給我準確的手感。」至少到現在，他不會選擇電爐。面對爭議，霍楚表示，禁令將只適用於新建築，不會要求現有的燃氣設備用戶改變使用習慣，並重申這是紐約州減少溫室氣體排放的重要計畫。房屋燃氣占紐約總排放量三分之一。研究也顯示，家庭瓦斯爐會加劇室內空氣污染，導致哮喘等疾病。按照霍楚的計畫，紐約州將從2030年開始禁止銷售石化燃料的加熱設備。
曼哈頓華埠的爐具業者林道斌說，曼哈頓下城的公寓普遍老舊，電路容量不足，因此業主即使想響應環保潮流也很難隨意改氣為電。綜合來看，爐具出貨情況暫時應不會有很大波動。他提示未來準備入住新房者做好帳單暴增的準備，「華人烹飪習慣一般比較費火，喜歡煲個湯、燉個肉。如果用電爐，不僅難以掌握，電費成本也高。而且電爐使用過長還可能造成跳閘、斷電等問題。」
上一則
學前班申請開跑 市府：更公平普及 明中文說明會
下一則
FB留言