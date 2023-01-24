紐約市今冬遲遲不下雪 或創半世紀新紀錄

紐約市遲遲沒下雪，兒童也少了玩雪的樂趣。(美聯社)

紐約市 入冬至今遲遲沒下雪，隨著冬季風暴本周來襲，是否將創「缺雪」紀錄，成為話題。根據國家氣象中心，紐約市至本月23日已創320天未降雪 及沒有顯著積雪於的紀錄，僅次於2020年的332天的積雪0.1吋。目前預測本周三(明日)可能下雪，若未成真，本月極可能破半世紀來的紀錄。

紐約在這個冬天確實下過雪，但卻只有微量積雪，往往還與陣雨混合，準確地說是沒有可測量的降雪。這種情況並非前所未有，1973年，直到1月29日才有一次明顯的積雪1.8吋，是一年中最晚降雪的紀錄，當時打破1966年1月2日初雪紀錄。本周日，也非常有可能打破該初雪日紀錄。根據氣象預報，本周三早上可能下雪一至二吋，但下午將轉為降雨。

去年冬天，中央公園在12月23日紀錄了第一場可測量的降雪，盡管只有0.2吋。現在則比以往12月7日的平均初雪日晚了一個多月。前一個冬天，紐約下了17.7吋雪，之前平均為29.8吋。

氣象學家認為這是氣候變遷及較溫暖的氣溫造成，紐約市降雪的先決條件為，加拿大南下的冷空氣，遇上大西洋的濕氣。本月上旬平均氣溫44度，比均溫高了十度。氣候異常造成的災害不可忽視，去年聖誕節周末，上州水牛城大雪逾50吋，造成至少40人死亡；加州近期則因暴雨 洪水，導致19死；亞特蘭大也因暴雨、龍捲風有七人死亡。