我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

紐約市今冬遲遲不下雪 或創半世紀新紀錄

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市遲遲沒下雪，兒童也少了玩雪的樂趣。(美聯社)
紐約市遲遲沒下雪，兒童也少了玩雪的樂趣。(美聯社)

紐約市入冬至今遲遲沒下雪，隨著冬季風暴本周來襲，是否將創「缺雪」紀錄，成為話題。根據國家氣象中心，紐約市至本月23日已創320天未降雪及沒有顯著積雪於的紀錄，僅次於2020年的332天的積雪0.1吋。目前預測本周三(明日)可能下雪，若未成真，本月極可能破半世紀來的紀錄。

紐約在這個冬天確實下過雪，但卻只有微量積雪，往往還與陣雨混合，準確地說是沒有可測量的降雪。這種情況並非前所未有，1973年，直到1月29日才有一次明顯的積雪1.8吋，是一年中最晚降雪的紀錄，當時打破1966年1月2日初雪紀錄。本周日，也非常有可能打破該初雪日紀錄。根據氣象預報，本周三早上可能下雪一至二吋，但下午將轉為降雨。

去年冬天，中央公園在12月23日紀錄了第一場可測量的降雪，盡管只有0.2吋。現在則比以往12月7日的平均初雪日晚了一個多月。前一個冬天，紐約下了17.7吋雪，之前平均為29.8吋。

氣象學家認為這是氣候變遷及較溫暖的氣溫造成，紐約市降雪的先決條件為，加拿大南下的冷空氣，遇上大西洋的濕氣。本月上旬平均氣溫44度，比均溫高了十度。氣候異常造成的災害不可忽視，去年聖誕節周末，上州水牛城大雪逾50吋，造成至少40人死亡；加州近期則因暴雨洪水，導致19死；亞特蘭大也因暴雨、龍捲風有七人死亡。

降雪 紐約市 暴雨

上一則

哥大醫生案結辯庭審 檢方：有預謀 廣撒網

下一則

紐約市7500萬機遇基金 助小商家「低息」貸款

延伸閱讀

霍楚支持率創新高 但…改善治安、降物價 紐約人不看好

霍楚支持率創新高 但…改善治安、降物價 紐約人不看好
加州除夕槍案 紐約市警緊急增援維安

加州除夕槍案 紐約市警緊急增援維安
皇后區長與多位亞裔市議員慶春節 表揚社區團體

皇后區長與多位亞裔市議員慶春節 表揚社區團體
房市展望╱房價降而不崩 租金難下滑

房市展望╱房價降而不崩 租金難下滑
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
所有指控被正式撤銷後，昂旺(中左)和律師在法院外接受採訪。(記者胡聲橋/攝影)

充當中國代理人指控撤銷…藏族警察昂旺出庭 眼泛紅

2023-01-19 14:02

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍