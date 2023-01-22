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鴻兔大展 世報攜22華商 時報廣場賀年

紐約訊
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(黎冠中╱攝影)
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(黎冠中╱攝影)

春節是華人最重要的節日之一，世界日報攜手22家華裔企業，從年節前開始，連續四天透過時報廣場大屏幕，與民眾一起喜迎兔年。

世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(張寒暘╱攝影)
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(張寒暘╱攝影)

眾所周知，紐約時報廣場一號樓大屏幕是世界上最有價值的地標建築，屏幕總高度達280呎，人車流量每天高達50萬，是公認最具標誌性的廣告巨塔，各大企業品牌皆以廣告登上時報廣場1號樓大屏幕為榮；世界日報榮幸能連續第四年帶領眾華裔優質企業品牌、宗教團體、藝術名家等，聯手製作洋溢喜慶的賀年廣告，與廣大的華人共慶新歲，自20日起，一連四天的晚上9時，在時報廣場一號樓大屏幕向民眾祈福拜年。

世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(黎冠中╱攝影)
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(黎冠中╱攝影)

值得一提，正由於此廣告巨塔所代表的優質廣告與形象標誌，此次與世報攜手的22家企業品牌、宗教團體、藝術名家等，均極費心思、絞盡創意，製作别具匠心的賀年動畫影片，為民眾呈現賞心悦目的視覺饗宴，歡迎各位親身前往觀賞現場賀年氣氛，拍照留念感受華人之光的喜悅；或可安坐家中，點擊以下連結：https://www.worldjournal.com/topic/2023lunarnewyear，享受眾家賀年動畫影片的誠心祝願，集福聚氣，為鴻兔大展的一年，揭開序幕。

世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(張寒暘╱攝影)
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。(張寒暘╱攝影)
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。。(張寒暘╱攝影)
世界日報攜手華裔企業，在時報廣場賀年。。(張寒暘╱攝影)

時報廣場 華人 華裔

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