750個燈籠點亮華埠 添喜慶保平安

華埠在農曆新年之際增加750個燈籠，喜慶之餘也增加安全感。(本報檔案照)

過了農曆年，走在華埠 街頭，能看到更多人舉起手機，仰頭拍照，並發現原本昏暗的街道明亮了不少；在新春之際，華埠商業改進區、「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目，以及華策會人瑞中心的數百名年長者合作，繪製近千個燈籠，並趁午夜掛上華埠多條街道，在新一年裡將社區黑暗角落照亮，喜慶之餘更提升了安全感。

。相比堅尼路以南的繁榮，以北的街區與小義大利相比更顯落寞；2023年農曆兔年之際，華埠商業改進區(Chinatown BID)與「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目以及華策會人瑞中心的數百耆老合作，裝飾近千個燈籠、再趁午夜掛上街道，在新一年裡將華埠的黑暗角落照亮，喜慶之餘更提升了社區安全感。

華埠的主要幹道堅尼路(Canal St.)又有「運河」之意，過去「亮麗中國城」項目多集中在堅尼路以南，華埠商改區 行政總監陳作舟表示，這次的掛燈項目終於「過河」成功，往堅尼路以北的伊利沙白街(Elizabeth St.)、勿街(Mott St.)等路段延伸，並有意不斷擴大至整個華埠街區。

該項目為州長霍楚(Kathy Hochul)「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助的項目之一，獲撥約70萬；但目前資金尚未到位，掛燈先由商改區墊資，隨後補齊。

除了上述路段，東百老匯 怡東樓隔壁的廣場、宰也街(Doyers St.)、披露街(Pell St.)以及和包厘街(Bowery)的交界處，因為缺少路燈成為社區「黑暗死角」，也都藉此機會增加了照明和燈籠，24小時點亮。

新掛的燈籠也進行了特殊處理，商改區特殊項目主任李德容表示，工人加班加點，將塗上防雨、防潮膠水，確保能在戶外經久如新。

而此次的燈籠裝飾也由來特殊，人瑞中心的數百名年長者透過手工坊，在燈籠上畫兔子、吉祥祝福和貼福字的工作；該中心主任伍寶玲表示，年長者最害怕便是「無事可做」，但藉由該活動，長者可透過畫燈籠為社區貢獻，每個人都幹勁十足，樂此不疲。

陳作舟說，東百老匯地區的有些燈籠上還寫有猶太文，因為該地也曾是猶太人社區，這也更加深了他們和華埠的情誼。