華人過除夕 歡喜圍爐吃火鍋

疫情消退後華人年節聚會增加，金宇和太太除夕夜邀請友人到家裡包餃子過節。(記者張心／攝影)

農曆兔年喜氣來臨，為了迎接疫後恢復常態的第一個除夕之夜，紐約華人們早早便備置年貨或是預訂餐廳，邀親訪友共度快樂新年；不過也有華人自製餃子皮 和餃子餡，邀請朋友到家中團圓包餃子。

作為留美多年在紐約上班的工薪族，金宇和太太今年決定在美國度過農曆新年，「之前也考慮過回國探親，但工作繁忙走不開，所以就和好朋友們一起過節。」

住在皇后區的他們，21日一大早，便趕至法拉盛華人超市 選購年夜飯材料，「考慮到朋友們有的來自南方，有的來自北方，飲食喜好皆有差異，所以提前就得問好大家的喜好，希望每個人都能吃得開心。」

紐約華人包餃子過除夕。(記者張心／攝影)

而無論何種山珍海味，餃子是每個華人共同的除夕選擇。金宇和朋友們自製了餃子餡、擀好了餃子皮，齊聚一堂包餃子。

紐約華人包餃子過除夕。(記者張心／攝影)

當天到金宇家參與包餃子的友人鄭女士說：「包餃子是從古到今，都是中華文化除夕夜的重要組成部分。我們都特別開心能在疫情時隔三年後，再一次面對面和朋友們一同進行這項傳統活動。」

紐約華人包餃子過除夕。(記者張心／攝影)

相比於紮根美國、安家置業的上班族，留學生們的年夜飯則多是在餐館解決。在紐約就讀大學二年級的中國留學生 葉銘，同室友們早早便預定了家附近的火鍋店，一同在熱氣騰騰的豐盛菜餚中，度過難忘的除夕之夜，「因為天氣太冷，住在長島市的我們，便不打算跑遠，就在家樓下的殷老頭重慶火鍋店吃年夜飯。」

紐約留學生吃火鍋慶新春。(讀者提供)

紅彤彤的湯底、綠油油的蔬菜、香噴噴的牛肉，留學生們在紐約的中餐館裡大快朵頤、「抱團取暖」，一同度過2023年的農曆新年；葉銘說：「希望中國和美國之前的通航能過盡快恢復疫情前的水平，機票能夠快快降價，這樣我們就能多多回家和家人相見啦。」

紐約留學生吃火鍋慶新春。(讀者提供)