繳停車費未留憑證 華人車主吃罰單 建議及時拍照、截圖

王楷日前在華埠停車，按規定繳費，沒有看到罰單信封就將繳費憑證丟掉，日前卻吃上一張違停罰單。(記者張晨／攝影)

新財年紐約市未交機動車罰款的車主頻繁被地鎖、拖車，而新年伊始一些車主又發現，明明路邊停車用咪表繳費成功，也將收據小票放在擋風玻璃易見處，返回車中時也未見罰單，一月後卻收到市府「違停」罰單；不少華裔 車主表示，早已將繳費憑證丟掉，且很少使用手機 APP繳費，在無憑證的情況下，很難打掉罰單。

華裔車主王楷表示，他去年12月19日在曼哈頓華埠 停車，使用咪表支付車費後「再三確認」將憑證放好後離開辦事，事畢回到車內也沒有發現雨刷上夾有罰單信封，但卻在近日收到了一張35元未交停車費用罰單。

王楷說：「最離譜的是，我在12月中停車，但罰單上卻顯示是1月9日寫出或印出，我實際收信日期是1月17日，打罰單的最後期限顯示為兩天後的19日。」

他說，自己明明將咪表打出的收據放在了前擋風玻璃上，根本不可能有遮擋或是看不到，而自己也早已將那張憑證丟掉了，如今不管是要提供證據還是想打罰單，時間都來不及了。

王楷分享，他的許多朋友在皇后區和布碌崙(布魯克林)也有類似經歷，華人有的希望將硬幣花出選擇咪表繳費，有人則根本不知道要如何使用手機停車繳費APP，且設定過程繁瑣，需要綁定銀行卡繳納首筆押金後才能開始使用，APP更新後還無法查看過往繳費紀錄，提醒其他車主應及時拍照、截圖或直接留好憑證，以免有類似情況發生。

針對王楷等人遇到的情形，當局回應，並未收到大量如上述的投訴；當局表示，市警的罰單系統檢測相關信息後，已正常上傳，並未出現異常，若車主已支付或在逾期五分鐘內支付咪表憑證，可寄送文件向市財政局(Department of Finance)申訴。