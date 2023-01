荷蘭隧道是來往紐約和新澤西之間的主要通道之一。(Getty Images)

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布,從2月5日(周日)開始,荷蘭隧道(Holland Tunnel)往新澤西方向的路段,每周六天夜間關閉,周日到周四為晚11時到清晨5時,周五晚11時59分至隔日早9時,一直持續到2025年,周六除外。

關閉原因是進行與超級風暴 珊迪相關損壞維修,耗資3.64億元,包含基礎設施受損,加固鋼結構、牆磚、疏通排水孔,以及新澤西州 入口處砌擋土牆,還包括安裝防洪改進設施,以滿足聯邦標準並抵禦未來的極端天氣。

一周期間唯一不關閉的時段是周六晚,駕駛可根據目的地改走喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)、維拉札諾大橋 (Verrazzano-Narrows Bridge)等替代路線,或選擇公共交通,如PATH、NJTransit或渡輪。