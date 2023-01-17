紐約客談／紀念金恩平權 仇亞偏見未熄

馬丁路德·金恩日，一個紀念美國族裔平權運動的聯邦假日。讓人想起2022年1月15日，華裔女子高慧民 在時報廣場地鐵站 被一名精神異常的陌生人推下站台，慘死在列車輪下。老年喪女的高父在高慧民悲劇周年之際，投書「紐約時報」懷念女兒，迫人思考亞裔 在這個國家的處境。

在金恩博士「我有一個夢」的感召下，美國非裔在民權爭取勝利，同時也為曾經同病相連的亞裔開闢出一條大道。不過，制度之枷鎖易解，社會心理上的「排異反應」難除，社會針對亞裔的排外行為依舊層出不窮。

遺憾的是，高慧民之死並未成為一個促成改變的契機。去年除夕夜在曼哈頓推倒並用赤裸的言語侮辱亞裔女性的嫌犯，一個無犯罪前科的人，難以想像，在他身上，竟對亞裔有那麼強的戾氣。幾天前，極端種族主義組織「驕傲男孩」的成員專門驅車趕到華埠中心區挑釁侮辱華人，偏見行為令人作嘔且不解。

許多人有幸，未曾遭遇過這類直接粗暴的「歧視」。但很多時候，亞裔更可能遭到的，是一種「忽視」。這是一種冷暴力，周遭的人與環境無視受害者的存在，不聞他們的聲音、不問他們的訴求，視他們如無物。這種精神上的殺傷力不亞於赤裸裸的敵對——敵視你的人，至少，還把你當成一個人。

亞裔社區常陷入一種聲音被忽視的困境，就是這種冷暴力的體現。農曆新年即將來臨，爭取把春節列為法定假日的呼聲已經在市議會上被廣泛聽到。現在，亞裔不妨再接再厲，把疫情之後的第一個春節痛痛快快地過起來，過得紅紅火火，發出屬於自己的聲勢。