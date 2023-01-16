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亞裔女深夜返回公寓險遭性侵 奮勇逼退歹徒

記者胡聲橋／紐約報導
歹徒涉嫌攻擊布碌崙亞裔女子。(警方提供)
歹徒涉嫌攻擊布碌崙亞裔女子。(警方提供)

一名剛到紐約工作的亞裔女子深夜在布碌崙(布魯克林)的公寓遇襲，險遭性侵，經過奮力搏鬥，逼退歹徒。因為受精神受衝擊等因素，生活陷入困境。

26歲的亞裔女子去年9月從麻州搬到紐約工作。12月6日晚11時30分左右，她剛與朋友吃完晚餐，回到居住的公寓。在公寓樓大廳的樓梯上，她回頭看到有人在她身後，「目光接觸時，他就把我推到牆上」。警方稱，監控錄像紀錄，歹徒把她按在牆上，拉扯她塞在褲子裡的襯衣。她突然意識到攻擊事件發生到自己身上，甚至會更糟，拚盡全力，用受過的柔術訓練反擊，並高聲求救。最後，終於能夠轉過身來，抓住歹徒的外套，使勁把他推倒在樓梯上。歹徒倉促逃離現場。

受害者說，事件造成精神創傷，襲擊事件非常可怕，當發生在自己家裡，就更可怕。她公開這件事，是想幫助人們提高警覺，不希望任何人再有這樣的遭遇。

經歷此事件後，她無法再在原公寓住下去，但因為和房東的租約尚剩八個月，需要錢來處理租約問題。她甚至上街、搭地鐵都會害怕，不知如何工作，也需要錢進行法律諮詢和精神健康服務。也提醒若看到照片中嫌犯，可立即報警。

亞裔 地鐵 布碌崙

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