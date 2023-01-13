紐約農曆新年法案 華社：落實亞裔地位

李榮恩(前排左五)、寇頓(前排左四)提案將農曆春節設為公假。(記者張晨／攝影)

州眾議員李榮恩(Grace Lee)、寇頓(William Colton)12日聯合數十位曼哈頓華埠 社區代表在中華公所宣布，將積極推動9541號法案，使農曆春節成為紐約州 官方承認的公共假日，以此突顯華、亞裔 社區地位，「讓農曆春節成為美國節日」。

這是李榮恩今年上任後首次推動的立法，該法案首先由寇頓提出，二人所代表華埠和布碌崙(布魯克林)華社均大力支持。李榮恩表示，農曆新年不僅是亞裔家庭歡聚的重要日子，也是擴大影響力的開始，且在仇恨犯罪浪潮中，突顯在主流社會的地位。

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寇頓自去年起就多次宣導該提案，他表示，今年大年初一為22日，恰逢周日，就公校假日而言，當局未依傳統補假，反而直接將該節日在校曆中剔除，削弱亞裔在紐約多元化的能見度；「農曆新年設公共假日，將在全國提高對亞裔歷史和傳統的認識。 」

民主黨65區領袖于金山表示，和六年前前市長白思豪拖延農曆新年學生放假相比，如今市議會及州議會接連就此提案，說明紐約亞裔政治力量成長；不論是否為公定假日，實際生活中慶祝依熱鬧，但若定為假日，落實亞裔在美國地位，意義更為深遠。

中華公所主席曾偉康表示，幾百年來，亞裔被視為外來族群，包括農曆春節，被視為外國節日；將此列為紐約州、市的官方假日，或未來列入聯邦假日，和聖誕節、哥倫布日、國慶日，都是美國節日，所有人一起慶祝。