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法拉盛公園整建 華裔遊民迫遷

記者鄭怡嫣／紐約報導
據了解，布蘭德公園的遊民包含來自台灣、中國與韓裔。(閻先生提供)
據了解，布蘭德公園的遊民包含來自台灣、中國與韓裔。(閻先生提供)

位於法拉盛市中心40路的布蘭德公園(James A. Bland Playground)近日關閉整建，將在明年1月重新開放。而長期以公園為家的遊民被迫遷離，轉往銀行提款機大廳等地，其中包括至少三名華人及亞裔遊民，引起社區關注。

布蘭德公園近日關閉，進行整修。(記者鄭怡嫣／攝影)
布蘭德公園近日關閉，進行整修。(記者鄭怡嫣／攝影)

長期幫助法拉盛遊民的居民閻先生表示，至少有七名遊民以該公園為落腳點，其中有兩華人及一韓裔，平時在公園曬太陽聊天，晚上有時跑賭場，轉賣泥碼與餐券換取約20元現金。如今公園關閉，衣著乾淨的遊民白天待圖書館，夜晚露宿對面的幾家銀行提款機大廳等地，相對邋遢的則不願影響他人，至其他地段活動。

落腳法拉盛公園附近的遊民。(閻先生提供)
落腳法拉盛公園附近的遊民。(閻先生提供)

據悉，常居公園的三名亞裔，一人來自台灣，隨母親移民美國約50年，因無業及未到領取福利的年齡而四處流浪。一名韓裔女性，英語水平有限，白天在公園活動，夜晚則回到自己搭建的紙殼屋睡覺，依靠韓裔教會接濟的食物過活，常可看到她吃紫菜飯糰。一人來自中國，在受社區居民幫助回家鄉的上海遊民劉玉生露宿該公園時，也曾與他相識。

布蘭德公園近日關閉，進行整修。(記者鄭怡嫣／攝影)
布蘭德公園近日關閉，進行整修。(記者鄭怡嫣／攝影)

閻先生表示，公園多為布蘭德政府樓的居民使用，很少見到華人家長帶著孩子來遊玩。近來，園內喝酒抽大麻的景象並不少見，夏天則吸引更多遊民過夜。整建從長遠來看是好事。據他所知，這些長期落腳在公園的遊民性格老實低調，並不行竊或攻擊路人，民眾夜晚若在取款時看到遊民，切勿驚慌，「也希望大家盡量不要投訴他們，因為如果被趕走，可能真無處可去」。

黃敏儀表示布蘭德公園亟待整修。圖為今年她在清掃活動中為該公園的長椅上漆。(黃敏儀...
黃敏儀表示布蘭德公園亟待整修。圖為今年她在清掃活動中為該公園的長椅上漆。(黃敏儀辦公室提供)

將新建噴水遊樂區等 明年1月重開

據了解，市議會及區長辦公室，此次為公園整修撥款600萬元。擴大兒童遊樂場地，新建噴水區、鞦韆架以及座椅，排水系統也將重建，解決積水問題。籃球場及手球場也將翻新，並新增三張乒乓球桌以及太極、跳繩等活動的多功能區。此外，還將為幼童新建兩個遊樂區，設圍欄及大門，分別供二至五歲、五至12歲孩童使用。

公園整修概念圖。(市公園局提供)
公園整修概念圖。(市公園局提供)

布蘭德公園關閉。圖為公園已撒老鼠藥的通知。(記者鄭怡嫣／攝影)
布蘭德公園關閉。圖為公園已撒老鼠藥的通知。(記者鄭怡嫣／攝影)

市議員黃敏儀表示，布蘭德公園地處市區，廣受歡迎。然而，經年累月的使用設備老化，需要徹底整修。明年1月重開時，民眾將有煥然一新的公園。此前，法拉盛的另一公園、位於楓葉大道(Maple Ave.)近凱辛納大道(Kissena Blvd.)的楓葉遊樂場，也已施工整修，將在明年秋季重開。法拉盛37大道近邦恩街(Bowne St.)的垂枝山毛櫸公園(Weeping Beech Park)也預計在一年後整修。

遊民 法拉盛 韓裔

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