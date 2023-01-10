辦公樓改建住宅 法拉盛上榜

紐約市住房短缺，市府報告建議放寬辦公樓改建住宅的法規。(記者和釗宇／攝影)

紐約市面臨住房嚴重短缺問題，市府此前成立工作組，推動將空置辦公室改建為住宅；市長亞當斯 (Eric Adams)9日公布該工作組的報告，建議放鬆法規及修法，將3億3600萬平方呎最易改造的辦公室面積轉換成住宅，預計未來十年將可新增最多2萬套住宅，供4萬市民居住。

自新冠疫情 以來，商用建築改造為住宅一直是最棘手的問題之一，紐約面臨辦公室供過於求，但住宅卻嚴重短缺；根據「辦公室重新利用工作組」(Office Adaptive Reuse Task Force)報告，和疫情前相比，目前只有不到一半的白領回到辦公室工作，2022年曼哈頓有20%的辦公樓等待出租，這一比率2019年僅為10%。

工作組建議，辦公樓改建的目標是那些建於1961年至1990年的較新建築，這類建築難度較小；建議市府放鬆對高密度辦公建築地區的改造監管，包括布朗士區和皇后區法拉盛 市中心等地區，同時也尋求改造部分中城地區的高密度商用建築。

工作組還建議，辦公建築應被允許改造成不同類型住宅，包括支持性住宅；建議取消相關監管規定，鼓勵部分改建，給房東提供更大靈活度，並為計畫將辦公室改建為可負擔或混合型住宅，及有兒童照護的項目提供抵稅；要落實這些建議，需市議會甚至州議會修法。

亞當斯此前提出計畫，希望未來十年內在全市新增50萬套住宅，州長霍楚(Kathy Hochul)也推出未來十年新增80萬套住宅的提議；根據無黨派、非盈利機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)的報告，此前一項名為421-g的辦公室改建住宅項目，幫助曼哈頓下城新增1300萬平方呎的住宅面積。

亞當斯表示，這些改革建議將去除障礙、創造更多鼓勵，為不同收入水平的市民提供住房。法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，法拉盛市中心的許多辦公樓投資來自外州和其他地區，目前很多閒置，如果可以改成住宅樓，增加加住宅供應，預計將導致房價小幅下降；「不過，住宅增加會帶來更多人口入住法拉盛，增加需求，對整體經濟循環有利，對法拉盛市中心的商場、餐館等商家都有好處。」