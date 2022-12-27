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赴中國免隔離 紐約華人熱議返鄉 但航班仍少、票價也高

記者胡聲橋、許君達╱紐約報導
中國宣布入境免隔離，海外華人熱議不斷。圖為甘迺迪機場華人候機區。(本報檔案照)
中國宣布入境免隔離，海外華人熱議不斷。圖為甘迺迪機場華人候機區。(本報檔案照)

中國政府26日宣布，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案，大大放寬了對入境人員的限制。具體而言，海外人士只要有行前48小時核酸檢測陰性的證明就可以入境，入境後也無需集中隔離。政策出台後，海外華人對此熱議不斷，尤其是那些熱切期盼歸國探親的人。

航空公司對赴華旅客的入境提示也以領事館的要求為準，尚未更新。（記者許君達/供圖）
航空公司對赴華旅客的入境提示也以領事館的要求為準，尚未更新。（記者許君達/供圖）

魏女士的父親仍在老家福州生活。80多歲的父親因肺炎住進醫院，半個月仍不見好轉，原來還有護理人員照顧，但最近因為疫情爆發，醫院連護理人員也不讓進去，老人的狀況非常差，固執地要求出院回家。她馬上詢問是否能恢復十年往返簽證，得到的回答是應很快能出細則。她說，一旦拿到簽證，會馬上訂機票回國。

按照「乙類乙管」的政策，海外華人現在都可以安排回國過春節，但大多數華人持謹慎的態度。章先生說，現在回國實際上還是有點風險，因為容易感染，包括二次感染，如果症狀重些，可能還要去醫院，考慮目前國內醫院的狀況，他認為還是等一等。仝女士則認為，如果父母出現緊急狀況，知道自己能及時回去，至少安心。

在紐約公校擔任教師的牛寄驕表示，有限的假期時間無法承受此前中國層層加碼的入境隔離政策，「有同事今年回中國，一個月的假期，有三周在隔離。」新政一出，他「有很大可能」會在明年回國探親。在紐約大學讀書的史丹利說，中國同學已開始在微信群「蠢蠢欲動」，有人打算回家過春節。他的父母有十年美簽，之前來美容易但回國難。現在他計畫安排父母明年來參加畢業典禮。

三年封控造成的混亂和大量入境需求積壓還需要時間消化。華埠「天馬旅遊」銷售經理Bruce Zhu說，當天已接到很多赴華相關諮詢，但從他們掌握的情況看，中國尚未對美籍華人的十年期多次往返簽證解除凍結，持美國護照者若想赴華，仍需特別申請單次簽證。持中國護照，入境雖沒障礙，但航班恢復需要時間，現在航班仍少，票價也高。

目前，從紐約直飛中國的僅有中國東方航空和中國南方航空。26日官網顯示，在1月8日免除隔離後的最近航班日期，東航的赴華單程經濟艙機票最低為稅後5633.8元(1月9日起飛)，南航最低為2583.8元(1月14日起飛)。Bruce說，國泰航空經香港轉內地，機票也非常緊張。

中國取消管制的消息，此前外界雖有猜測，但官方並未透露。26日逢美國公共假日，截至發稿，在中國駐紐約總領館官方網站上，最新的入境管理辦法為11月12日版本。東方航空和南方航空網站的機票查詢頁面，也都還會彈出舊版本的入境提示。

華人 簽證 東方航空

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