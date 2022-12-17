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布碌崙商場購物 華女錢包被扒

記者顏潔恩／紐約報導
一名華女日前在商場購物時遭人扒走錢包。(谷歌地圖)
一名華女日前在商場購物時遭人扒走錢包。(谷歌地圖)

年底迎來購物潮，民眾線上或是到商場購物變得頻繁，卻給歹徒製造更多下手機會；日前在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一名華女在當地商場購物時，被竊賊扒走錢包，對此市警提醒，節日季偷盜行為多，民眾應更小心。

警方指，本月8日下午時分，一名53歲的華女在福哈明頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)交67街的一間商場購物，當時她正在手扶梯上，一名陌生男子經過她身旁時碰撞了一下；當下覺得對方不小心，因此沒有多加留心，等到下樓要買單時，伸手摸了衣服口袋，發現原本放著的錢包不翼而飛。

她想到之前撞到的男子，向商場負責人溝通後，警員接報抵達現場調查，目前已獲得商場內監控錄像；受害者表示，錢包內有一大筆鈔票、多張信用卡等，已通知銀行將信用卡註銷。

而在本月9日一名38歲的華裔女子報案稱，當日下午4時許在10大道交73街不慎遺失了一條價值不菲的名牌手鏈，希望警方可以協助尋回；她指出，弄丟手鏈後曾到現場搜尋，但未能找到，可能是被人撿走，希望好心人士能物歸原主。

針對錢包盜竊案件，68分局警員提醒，年底是購物旺季，不法分子看中這一點，經常蹲守在社區偷包裹，甚至到商場等待下手的機會；警方呼籲，民眾應避免攜帶大量現金出門，若不幸成為盜竊或搶劫受害者，至少不會損失慘重，同時不要將所有信用卡、銀行卡都放在身上，一張用來購物便足夠。

此外，現在很多商店也接受使用手機付款，民眾也可選擇開啟該功能，在人多的地方時要保持警惕，確保錢包放在自己身上，而不是連同背包、手提包等放在購物車、嬰兒手推車上，容易被人偷走；若個人物品失竊，應第一時間報警，盡可能向警員提供詳細的線索，協助查案。

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