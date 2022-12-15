全美10大人口逃離城 紐約居第3

報告指，人口流出最嚴重的十個都會區，紐約排名第三。(記者和釗宇／攝影)

一份新研究報告指出，購房者正在遠離紐約，前往房價 更實惠的地方落戶。房地產公司Redfin的分析發現，愈來愈多的美國人不再堅持在昂貴的大都市購房，而是轉投一些內陸或南方城市定居。報告總結全美人口流出最嚴重的十個都會區，紐約排名第三。

相關趨勢本已經持續有年，但在新冠疫情嚴重的最近三年內，隨著遠距工作的普及和最新一輪的房價上漲，正逐漸加速。報告指，今年第三季，根據網路找房紀錄，大都會地區幾乎有四分之一準備買房者想離開原居住地，去其他城市買房。這一比率遠高於2019年的18%。

在報告中，人口流出量的計算方法是：尋求離開某都市區的用戶數量減去尋求遷入的搜索者數量。舊金山 是淨流出最大的城市，而舊金山附近的沙加緬度，似乎成了舊金山人口流失的受益者，它也是全美人口淨流入城市榜單上的頭名。同在加州的洛杉磯 是第二大人口淨流出地。

全美人口淨流出城市前十名分別為：舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓特區、波士頓、芝加哥、底特律、丹佛、西雅圖、費城。人口淨流入城市前十名分別為：沙加緬度、拉斯維加斯、邁阿密、聖地牙哥、坦帕、鳳凰城、珊瑚角(Cape Coral)、薩拉索塔(Sarasota)、達拉斯、奧蘭多。