紐約客談／大麻合法化 未成年人危機四伏

近期一項研究顯示，2000年至今，全美未成年人大麻相關中毒事件報告，增加逾三倍。此外，2014年開始，兒童及未成年者誤食大麻事件，已超越以往最常見的酒精飲料。紐約成為娛樂大麻合法化 的第21個州，年底前將啟動大麻零售，媒體頻繁報導社區菸店販售大麻糖果，家長自當警覺。

Clinical Toxicology期刊將發表的研究，指近34萬筆未成年者濫用或誤食大麻產品事件中，有近兩成為6至12歲兒童，其中許多是出自好奇心，也曾誤食維他命、洗手液等。至於誤食藥品的450起致死案中，占比最高的是類鴉片藥物。

研究人員也發現，上述誤食與濫用趨勢2011年開始持續上升，2017年增速更快，幾乎與各地開放娛樂大麻的腳步一致，其中大麻糖果、餅乾扮演主要角色。與吸食大麻會立即有反應不同，食用大麻需等待數小時，也導致許多人不慎或故意食用過量，反應更難預料。

根據統計，未成年人近年濫用大麻的事例增長，與濫用酒精數成反比。後者在2000年達到近年高峰，之後逐年下降，終於在在2013年被大麻追過，2014年開始兩者差距也逐年增大。

此外，執法機構沒收的違法大麻產品，大麻酚含量也從1990年代約4％，一路增至15％，原因可能是農場故意配種。大麻合法後，市場競爭激烈，相關產品純度提升，也導致成癮及心理疾病或誤食後果更嚴重，依賴性愈高，業者愈能獲利。為了預防，有些州已對這類高強度產品提高稅率。

總之，成人可合法購買大麻，卻導致未成年人、兒童接觸相關產品的機會大增。銷售市場愈熱烈，風險也愈高。政府執法寬鬆，卻可能傷及無辜。

（紐約客談 ，每周二至周六見報）