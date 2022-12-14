激烈爭吵 日落公園華男捅死同居女友

死者與兇嫌同住的地下室。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 華社13日早晨發生命案，一名華裔男子據信和同居女友激烈爭吵，持刀將她捅死；警方仍在調查犯案動機，兇嫌被捕，面臨謀殺指控。

當日早上8時許，72分局警員抵達62街523號，發現一名頸部被刀捅傷的48歲華女 ，急救人員宣布不治，法醫辦公室將再鑑定死亡原因；警方隨後逮捕52歲的華男趙如埠(Zhao, Rubu)，在警局接受數小時的盤問後，面臨謀殺、非法持有武器罪名。

據悉，嫌犯與死者同住在該址的地下室內，兩人是福州連江人；房東 陳先生指出，案發早晨他還在睡覺，家人出門送孩子上學，回家時發現門外聚集多部警車、救護車，他趕緊起床查看。

警方得知他是房東後，將從附近截取的監控錄像播給他看，陳先生確認錄像裡的人是地下室的租客；他指出，兩人相信是同居的男女朋友，在這裡一起租房已有三、四年，因經常出雙入對，認識的人基本上把他們當夫婦般看待。

陳先生描述，趙如埠中等身材、身高約一米七，而華女則高挑漂亮，兩人之前都曾在外州餐館打工，目前的職業不明；他也透露，這些年來兩人並沒太大矛盾，甚至稱得上是好房客，就算工作因新冠疫情影響不穩定，但定時交租，「沒聽過大吵大鬧，還是經濟困難的情況。」