無懼掃蕩 假包攤販蔓延至曼哈頓中城

街上擺攤賣假包的情形，已經從華埠延伸到中城。圖為日前警方在堅尼路上查獲的大量仿冒名牌商品。(市警提供)

紐約市曼哈頓 警方日前針對華埠非法銷售仿冒名牌商品的攤販進行大掃蕩，逮捕十多人，但未起到震懾作用，近期該現象蔓延至中城地區；著名觀光 景點洛克菲勒中心(Rockefeller Center)通街都有攤販在賣假貨，影響商家正常生意、以及周遭生活品質。

消息指，洛克菲勒中心一帶的6大道48街至50街，至少有30名攤販非法銷售仿冒名牌商品，且隨著年底假日及購物季的到來，擺攤的人數愈來愈多；不僅人行道受阻，街上滿是討價還價的人，且攤販有恃無恐，在警察 的眼皮底下也敢繼續營業。

冒牌商品包括「迪奧」(Dior)、路易威登(Louis Vuitton)各大奢侈品牌等，正品一般幾千元起跳，假品價格約在40至100元左右；攤販通常選在熱門景點擺攤，以吸引路過的觀光客。

「這裡簡直一團糟，路人常被商品絆倒、被攤販騷擾，以前這種現象只出現在堅尼路(Canal St.)上，如今已蔓延至中城」，曼哈頓一名市警說道；在附近上班的女民眾則指出，每年通常這個時間點，攤販數量快速增加，「有些商品是假的，有些可能是真的，但大家真的也看不出來」，她始終認為這存在道德問題，不該被推崇。

中城一名警方消息透露，目前擺攤的情況與去年假日季差不多，警局將每日指派警員到當地處理，包括向攤販開罰單、逮捕、或是沒收商品。

警方於上月28日針對堅尼路、百老匯一帶非法銷售仿冒名牌商品的攤販進行大掃蕩，逮捕17人，沒收逾1000萬元的貨物；不久後市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)發布聲明，表示假日期間擺攤現場確實嚴重，收到大量投訴，警方將持續嚴打。