無懼掃蕩 假包攤販蔓延至曼哈頓中城
紐約市曼哈頓警方日前針對華埠非法銷售仿冒名牌商品的攤販進行大掃蕩，逮捕十多人，但未起到震懾作用，近期該現象蔓延至中城地區；著名觀光景點洛克菲勒中心(Rockefeller Center)通街都有攤販在賣假貨，影響商家正常生意、以及周遭生活品質。
消息指，洛克菲勒中心一帶的6大道48街至50街，至少有30名攤販非法銷售仿冒名牌商品，且隨著年底假日及購物季的到來，擺攤的人數愈來愈多；不僅人行道受阻，街上滿是討價還價的人，且攤販有恃無恐，在警察的眼皮底下也敢繼續營業。
冒牌商品包括「迪奧」(Dior)、路易威登(Louis Vuitton)各大奢侈品牌等，正品一般幾千元起跳，假品價格約在40至100元左右；攤販通常選在熱門景點擺攤，以吸引路過的觀光客。
「這裡簡直一團糟，路人常被商品絆倒、被攤販騷擾，以前這種現象只出現在堅尼路(Canal St.)上，如今已蔓延至中城」，曼哈頓一名市警說道；在附近上班的女民眾則指出，每年通常這個時間點，攤販數量快速增加，「有些商品是假的，有些可能是真的，但大家真的也看不出來」，她始終認為這存在道德問題，不該被推崇。
中城一名警方消息透露，目前擺攤的情況與去年假日季差不多，警局將每日指派警員到當地處理，包括向攤販開罰單、逮捕、或是沒收商品。
警方於上月28日針對堅尼路、百老匯一帶非法銷售仿冒名牌商品的攤販進行大掃蕩，逮捕17人，沒收逾1000萬元的貨物；不久後市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)發布聲明，表示假日期間擺攤現場確實嚴重，收到大量投訴，警方將持續嚴打。
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