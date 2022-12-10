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華社藥房吸客盜福利 買藥換電器

記者牟蘭／紐約報導

華人社區藥房多，業內人士與長者指，有商家濫用白卡紅藍卡持有者福利，誘使長者開出價格700到800元、藥房可獲高利潤的傷風止痛膏，也有藥房提供兩到三元處方藥的代金券，以便長者在店內換購電器或大米等日用品。

根據法院文件，部分健保公司為白卡與紅藍卡持有者每月的OTC卡內有一定數量的信用額度，用來購買止痛藥、糖尿病藥、助眠劑與維生素等非處方藥品，不包括化妝品、護髮素、潤膚露與香水等；若使用者未用完信用額度，將被清零，下月重新計算，被藥房當作借記卡使用。

業內人士對此指，OTC卡暴露諸多漏洞，顧客甚至可在部分超市消費，部分藥房也通過此漏洞牟利；消息人士說，部分藥房常向長者推薦的傷風止痛膏，價格在700元到800元間，有業者甚至偽造患者的簽名配藥，行業亟需聯邦政府整頓行業，呼籲政府「查漏補缺」，恢復業內秩序。

居住在布碌崙的一名年逾70歲長者表示，她指自己過去曾在一家藥房，被推薦這款傷風止痛膏，但使用後未見好轉，向家庭醫生諮詢，才得知相關藥品昂貴，藥店利潤大，隨後拒絕店員的推銷，誰知對方態度變差，她只好轉到另一家藥房。

這名長者指，如同成人日間中心，藥房也私下搶客，她每月OTC卡有150元的信用額度，在藥房內可購買所需的物品，「大米、電飯鍋，什麼都有」；她說，藥房平日會給每種處方藥約三元代金券，每月自己要開十幾種藥，能拿到數十元代金券，家中部分電器都在此換購，「十年前才50分」。

紅藍卡 白卡 利潤

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