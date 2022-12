禁查租客前科 紐約市議會公聽激辯

市議會民事與人權委員會8日舉行「公平入住」提案公聽會。(記者和釗宇/攝影)

市議會民事與人權委員會(Committee on Civil and Human Rights)8日舉行公聽會,審議擬禁止房東 調查房客犯罪紀錄的「公平入住」提案(Fair Chance for Housing Act);目前該案雖然已獲過半數市議員支持,但仍爭議極大,多名保守派市議員在公聽會上提出質疑,華裔團體也表達反對意見,而市人權局對該提案表示支持。

數據顯示,紐約市大約有75萬人有前科,而有前科者成為遊民 的可能性是一般人的近十倍;新冠疫情之後,紐約市遊民數量增加,目前已有超過5萬人住在遊民所;提案議員市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)表示,此前有研究顯示,79%前科者及其親人表示曾因犯罪紀錄被拒絕租房,不少人被迫住進遊民所,遊民所人數已創歷史新高。

鮑沃斯表示,不少前科者及其親屬曾因犯罪紀錄而被拒絕租房。(記者和釗宇/攝影)

提案規定,房東和租房仲介調查租客犯罪紀錄、並以此設置租房障礙的行為屬於非法;如果有人自認因犯罪紀錄租房遭歧視,可以對房東提出訴訟,或者到市人權局投訴;豁免情況則有,單家庭和雙家庭建築,若房東也住其內,仍可查詢租客犯罪紀錄,政府樓也不適用該提案;此外,任何房東仍可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

該提案獲人權局支持,局長帕爾馬(Annabel Palma)表示,市府此前已規定雇主不能因犯罪背景歧視員工,房東也應比照;「期待與市議會和各方完善這項提案,擴大住房渠道,也能減少遊民、兒童貧困和犯罪。」

韋娜芙表示,目前犯罪猖獗,這項提案是在以老人和小孩的生命安全為代價保護前科犯。(記者和釗宇/攝影)

該提案遭韋娜芙(Inna Vernikov)、阿里奧拉(Joann Ariola)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)等共和黨市議員和保守派民主黨市議員霍登(Robert Holden)反對;韋娜芙表示,目前犯罪猖獗,這項提案以老人和小孩的生命安全為代價保護前科犯。

霍登質詢市人權局,指教育局明文規定禁止錄用前科者,房東也應有此權利,且政府樓豁免對一般房東不公平,政府應建更多平價住房來解決此問題;人權局副局長瓦德(JoAnn Ward)則表示,人權局無權過問教育局,但住房屬基本需求,豁免政府樓因是聯邦政府或州府資助項目的要求;當霍登問道,如果因為房東未做背景調查而被傷害會怎樣,瓦德未正面回答,僅表示房東可以舉報違規。

市議員克里斯南(Shekar Krishnan)表示,居有其所才能讓社會安全;目前法律已禁止房東基於種族的歧視,而前科者大部分是非洲裔和西語裔,因此已構成種族歧視 ,需要新法規禁止;市議員約瑟夫(Rita Joseph)則表示,他之前當老師見過許多因父母有案底租不到房子,而住進遊民所的學生,應該給更多人第二次機會。

社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊(左一)和亞潮萌創會主席朱雅婷(左二)等到場作證。(記者和釗宇/攝影)

社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊和亞潮萌創會主席朱雅婷等也到場作證;李翠姍表示,這項提案並未經過慎重研究,房東為保護所有住戶安全,應有權保留決定出租的權利,該提案應修改,允許房東、物業和仲介查詢租客的犯罪紀錄,但禁止只憑犯罪紀錄拒絕出租;朱雅婷則表示,亞裔在各族裔中擁房率最高,提案若通過,亞裔將比其他族裔受到更大影響。