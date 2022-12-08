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紐約流感病例飆升7成 住院數首超新冠

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚7日警告稱，紐約州正面臨流感、新冠、RSV三重疫情威脅。（州長辦公室提供）
州長霍楚7日警告稱，紐約州正面臨流感、新冠、RSV三重疫情威脅。（州長辦公室提供）

冬季來臨讓罹患呼吸道疾病風險驟增，紐約市外區和長島都已成為新冠高風險地區；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)7日警告，紐約州正面臨流感、新冠、呼吸道合胞病毒(Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV)三重疫情威脅，而且今年流感季來得太早，目前流感住院人數已經超過新冠。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，紐約市布朗士區、布碌崙(布魯克林)、皇后區、史泰登島和長島的新冠疫情已落入高風險範圍，強烈建議高風險區民眾在室內場所和公共交通戴口罩；數據顯示，皇后區上周新冠病例增16%，布朗士區和布碌崙各增長14%，史泰登島增12%，納蘇郡和蘇福克郡也增長13%。

霍楚表示，目前的三重疫情威脅已經讓醫療系統承壓，尤其是兒童醫院，主要因為RSV病例增多；目前是新冠疫情以來，首次出現流感住院人數超過新冠住院人數；她表示，全州過去八周流感病例猛增75%，「相比往年，今年流感病例猛增的時間太早，目前約有2萬7000例。」

紐約大學朗格尼中心布碌崙分院，和布碌崙伍德哈爾醫療中心(Woodhull Medical Center)的加護病房已爆滿；她說，醫院將繼續保持彈性人手配置，為三重疫情做好準備，州府也將繼續監控可用病床數量。

霍楚表示，目前僅有13%的適齡人群接種新冠補強針，而近幾個月來新冠病毒在大紐約地區的傳播率增加，她提到去年冬天正是因為Omicron變種病毒來襲導致感染高峰。不過，州府並未宣布口罩令，而是鼓勵民眾接種二價新冠疫苗；州衛生廳則鼓勵在一些場合戴口罩。

州長霍楚7日警告稱，紐約州正面臨流感、新冠、RSV三重疫情威脅。（州長辦公室提供...
州長霍楚7日警告稱，紐約州正面臨流感、新冠、RSV三重疫情威脅。（州長辦公室提供）

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