亞當斯、吳弭等百市長 聯名挺DACA

保護年幼來美非法滯留的「夢想生 」(Dreamers)的相關計畫，很有可能被聯邦第五巡迴上訴法院裁決否定；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)29日加入全美近百位市長聯名信，呼籲參眾兩院採取措施保留「年輕無證移民暫緩遣返」(簡稱DACA)計畫。

聯名信包含亞當斯、波士頓華裔市長吳弭(Michael Wu)、芝加哥市長賴特福特(Lori Lightfoot)、洛杉磯市市長賈西提(Eric Garcetti)等幾乎所有全美主要城市的市長簽署，點名要求眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參議院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、共和黨眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)能夠在保留DACA計畫上有所作為。

「我們代表全美各個地方的領袖，對兩院沒能及時採取行動，保護公平人道的移民改革深感失望。」信中寫道，目前聯邦第五巡迴上訴法院的裁決使美國距離終止DACA計畫只有一步之遙，這將威脅到130多萬符合DACA條件的申請人、家庭和社區生活，使他們走上被驅逐出境之路。

聯名信訴求兩院通過頒布立法的方式，立即為「夢想生」和DACA接受者制定永久保護措施，「最近的民調顯示，如果DACA被法院駁回，65%的選民支持兩院採取行動。」

聯名信表示，在過去的十年中，有83萬人得到DACA保護；在疫情期間，有34萬3000人(超過四分之三)的DACA接受者，在國安部認為必要的工作崗位就業。根據統計，有超過250萬公民與符合DACA申請條件的人生活在一起，「結束這項計畫將影響數百萬人，不僅是被保護者，還有他們的家人、朋友和全美各地的社區。」