我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

亞當斯、吳弭等百市長 聯名挺DACA

記者張心／紐約報導

保護年幼來美非法滯留的「夢想生」(Dreamers)的相關計畫，很有可能被聯邦第五巡迴上訴法院裁決否定；紐約市長亞當斯(Eric Adams)29日加入全美近百位市長聯名信，呼籲參眾兩院採取措施保留「年輕無證移民暫緩遣返」(簡稱DACA)計畫。

聯名信包含亞當斯、波士頓華裔市長吳弭(Michael Wu)、芝加哥市長賴特福特(Lori Lightfoot)、洛杉磯市市長賈西提(Eric Garcetti)等幾乎所有全美主要城市的市長簽署，點名要求眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、共和黨眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)能夠在保留DACA計畫上有所作為。

「我們代表全美各個地方的領袖，對兩院沒能及時採取行動，保護公平人道的移民改革深感失望。」信中寫道，目前聯邦第五巡迴上訴法院的裁決使美國距離終止DACA計畫只有一步之遙，這將威脅到130多萬符合DACA條件的申請人、家庭和社區生活，使他們走上被驅逐出境之路。

聯名信訴求兩院通過頒布立法的方式，立即為「夢想生」和DACA接受者制定永久保護措施，「最近的民調顯示，如果DACA被法院駁回，65%的選民支持兩院採取行動。」

聯名信表示，在過去的十年中，有83萬人得到DACA保護；在疫情期間，有34萬3000人(超過四分之三)的DACA接受者，在國安部認為必要的工作崗位就業。根據統計，有超過250萬公民與符合DACA申請條件的人生活在一起，「結束這項計畫將影響數百萬人，不僅是被保護者，還有他們的家人、朋友和全美各地的社區。」

亞當斯 夢想生 參議院

上一則

紐約客談／大麻零售啟動 外州經驗可借鏡

下一則

Lady M涉歧視遭起訴 賠款和解

延伸閱讀

世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好

世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好
世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國隊教頭致歉

世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國隊教頭致歉
選後清算成罪人 亞當斯：被誤解

選後清算成罪人 亞當斯：被誤解
「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊

「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊
迎「小商家星期六」 亞當斯籲消費

迎「小商家星期六」 亞當斯籲消費

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳