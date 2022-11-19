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紐約治鼠患 亞當斯簽4法案…明年4月推滅鼠區

記者張心／紐約報導
紐約市在疫情後收到上萬起老鼠投訴，鼠患愈來愈嚴重。(美聯社)
紐約市在疫情後收到上萬起老鼠投訴，鼠患愈來愈嚴重。(美聯社)

為打擊紐約市猖獗的鼠患現狀，市長亞當斯(Eric Adams)18日簽署四項立法，力求建立更清潔的紐約市，包括延後集中垃圾時間，以及在明年4月前確定全市指定的「滅鼠區」(rat mitigation zones)等，不過有不少華人呼籲政府，能否加急推行及早消滅鼠患。

紐約市老鼠橫行的現象已成為城市「景觀」，地鐵站、辦公樓、住宅區等到處都可看到遊竄的灰色影子，也反映出紐約市堪憂的衛生狀況；市議會於上月通過「滅鼠行動計畫」(Rat Action Plan)，市長亞當斯18日簽署通過立法，誓言有效打擊鼠患、還民眾一個乾淨的紐約市。

亞當斯簽署四項立法治理鼠患。(市長辦公室提供)
亞當斯簽署四項立法治理鼠患。(市長辦公室提供)

第一項立法，要求市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)每年發布報告，詳細說明滅鼠區的滅鼠措施和施行成果，並提供未來將進行的計畫和公共宣傳舉措。

第二項立法，要求在發放某些建築許可證之前，申請人必須證明已經聘請了有執照的滅鼠公司，對該處所進行有效的滅鼠處理。

第三項立法，要市衛生局在2023年4月1日前，確定全市哪些區域被定為「滅鼠區」，市清潔局(DSNY)將因此制定區域內建築物的垃圾擺放、回收時限。

第四項立法，規定住房若收到兩次以上老鼠出沒的警告或健康違規，必須使用經政府批准的抗嚙齒類動物工具至少兩年。

此外，市府在上周為「保持乾淨」(Get Stuff Clean)倡議行動撥款1450萬元，對全市1000多個區域進行清潔，增加垃圾桶、滅鼠人員，並擴大對非法倒垃圾的攝像執法；亞當斯表示，該系列舉措希望創造更乾淨的市容環境，「清理鼠患對經濟復甦至關重要，街道急需保持乾淨以使紐約市更具吸引力。」

家住皇后區森林小丘(Forest Hills)的吳欣表示，自己住的小區是高級住宅樓，但她曾在夜裡聽到屋內傳出奇怪的聲響，「起初我還以為是小偷，但有天開著夜燈，突然看到灰影從牆邊一溜而過。」

意識到家裡生鼠的吳欣趕緊聯繫物業，清潔人員在被暖氣籠覆蓋的牆邊發現了老鼠穿牆打的洞，「簡直驚呆了，但小區物業似乎習以為常，叮囑廚房水槽箱背後的牆面也很容易生鼠，都加固處理。」

曾住在曼哈頓中城視覺藝術學院(School of Visual Arts)宿舍樓的蔣同學也遇到類似情況，大樓鼠患橫行，即便學生反應後沒多久老鼠又出現，他希望政府加緊動作，解決鼠患憂慮。

亞當斯簽署四項立法治理鼠患。(市長辦公室提供)
亞當斯簽署四項立法治理鼠患。(市長辦公室提供)
亞當斯簽署四項立法治理鼠患。(市長辦公室提供)
亞當斯簽署四項立法治理鼠患。(市長辦公室提供)

紐約市 亞當斯 地鐵站

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