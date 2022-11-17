獵狐行動 安全忠提1900萬保釋 檢反對

安全忠因涉協助中國官員在美非法活動，及涉非法充當外國政府代理人被捕。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠(Quanzhong An)案的律師在首次提出保釋條件被法官拒絕後，近日提出新條件，將個人擔保從700萬元提高到1100萬元，將財產擔保從350萬元提高到800萬元，並附加嚴格的監視居住和旅行限制，所有旅行文件也會上繳。但檢方表示，因被告有極大的潛逃風險以及阻礙司法公正的意圖，應下達永久拘禁令。紐約東區聯邦法院法官將近日對此開庭。

被告律師在新的保釋申請中說，新保釋條件極大地減少被告潛逃的可能，上一次保釋判決依據的檢方信息扭曲被告形象。律師14日列舉最近幾個類似的案例，被告都獲得保釋。律師指被告在中國的政治聯繫和被告的財富都被極端誇大，比如檢方認為被告有3億資產，完全不是事實。律師強調，被告在美國有強大的社區聯繫，是社區名人，也為社區做了不少好事，他的子女甚至孫輩都在美國，不可能潛逃回中國。

檢方15日書面回應被告的保釋申請，指其他案例和本案不同，那些被告沒有脅迫美國居民回中國，也沒有洗錢數百萬元。檢方也沒有過度誇大安全忠在中國的政治聯繫。安全忠能和中國政治最高層合影，說明被告不是普通人。被告可以輕易利用這些政治聯繫進入中國領事館，逃脫審判。

檢方指，安全忠在美國的資產就有2.96億元，而且有證據顯示，安全忠在中國還有巨額資產。尤為引人注目的是，安全忠從沒有向法庭出示中國資產的會計資料。檢方認為，被告律師提出的1900萬元的保釋金無法確保被告到法庭受審。

安全忠因涉嫌於「獵狐行動 」涉協助中國官員在美非法活動，非法充當外國政府代理人及洗錢於10月遭逮捕和起訴。