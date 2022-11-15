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法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

記者鄭怡嫣、陳名朗／紐約報導
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區法拉盛市中心14日發生一起搶劫案，兩名劫匪光天化日先在華人商店外策謀搶劫，之後持槍入內搶走200元後逃走，警方獲報後立即加派人力於附近搜索，周邊商家紛紛表示憂心治安問題。

https://youtu.be/oWlGVVOd-ZQ

(當事人提供)

位於法拉盛羅斯福大道近緬街的花店及豆花店，是開了20多年的老字號，曾吸引著名美食作家及主持人波登(Anthony Bourdain)到訪；根據現場的監控錄像及商家表示，當日早約10時，他正在店前方的豆花攤賣豆花，見到兩名陌生男子在外「討論」許久，之後，一名男子進入店內，戴黑色滑雪面罩，穿黑衣及黑褲，「渾身只看到一雙眼睛」，他那時已經起疑，但並未多想。

商家表示，歹徒用手比劃，令他交出在身後放著紙鈔的「箱子」，但他誤以為對方要「袋子」，正打算把塑料袋遞給他，此時，歹徒從衣服口袋中掏出一把黑色手槍對準他，他交出

歹徒持槍於店內行搶。(店家提供)
歹徒持槍於店內行搶。(店家提供)
身上的現金，對方又要求他交出錢箱，並在得手後與店外把風的同夥逃跑。

他說，當時店內還有一名馬來西亞華僑的老熟客來買豆花，看到劫匪掏槍，受到驚嚇直往店內走，並令店員立刻報警，警方在案發後數分鐘內趕到。由於錢箱內只放了當日上午收的錢，預計損失在200元左右，歹徒應為非洲裔年輕人。他說法拉盛的治安有「很大問題」，他和附近商家已多次向地方民選官員反應近日案件頻傳，但不見改善。

在隔壁銷售手機配飾的華人小商家Harry表示，疫情以來，法拉盛治安確實變差很多，警局儘管在法拉盛市區部署額外警力，但他並不常看到巡警，反而是遊民、有心理問題的閒蕩者越來越多，有時候一到下午，整條街都是大麻味，類似的搶劫防不勝防。

警方於案發現場調查。(Citizen截圖)
警方於案發現場調查。(Citizen截圖)

根據市警局上周犯罪報告，法拉盛109分局轄區，最近28天，共發生33起搶案，比去年同期增加135.7%，其中許多發生在法拉盛市區。警方對於搶犯的逮捕率也有顯著提升，最近28天，逮捕率為85%，今年已逮捕185名搶犯，高於去年全年的117人。

警方表示，截至14日，二嫌在逃，無人受傷，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

法拉盛 手機 華人

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