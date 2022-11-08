今天投票 華人選區看點多

圖為華埠本次的提前投票站，較初選時有更多選民積極參與。（記者張心／攝影）

期中選舉提早投票 6日結束，據統計，此次紐約州共約110萬人提早投票，約占有投票紀錄選民的一成，紐約市相對比率也類似，約43萬人提早投票，除不在籍投票外，多數選民仍將在今天(8日)投票。除州長、副州長、州主計長、州檢察長外，許多華人集居選區的候選人也值得關注，應一併圈選。

競選連任州長的霍楚，挑戰者共和黨 李修頓，以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)與共和黨對手亨利(Michael Henry)，基本上在治安、保釋制度等議題長期交鋒，現任者企圖維護保釋制度的正當性及治安實則未惡化；但紐約市犯罪數據，讓共和黨各層級候選人抓緊猛攻。

競選連任的州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)對手是共和黨籍華爾街人士羅德里格斯(Paul Rodriguez)。另一重要職位國會參議員舒默(Chuck Schumer)、身兼民主黨 參議院多數黨領袖，尋求第六任，對手是保守派非洲裔電視新聞Newsmax前主播皮尼昂(Joe Pinion)。一般認為這兩個職位民主黨均勝券在握。

國會眾議員方面，代表皇后區法拉盛等地區的孟昭文、以及曼哈頓華埠、布碌崙等地、第10選區的高德曼(Dan Goldman)，預計都能輕鬆擊敗對手。包含史泰登島、南布碌崙等地的第11選區，現任瑪麗奧(Nicole Malliotakis)是紐約市唯一共和黨籍國會眾議員，對手是民主黨籍前國會議員羅斯(Max Rose)，旗鼓相當。此外，選區包含長島納蘇郡、蘇福克郡、大頸、小頸及白石鎮等地的齊默爾曼(Robert Zimmerman)，對戰共和黨桑托斯(George Santos)，不論誰當選，都將創造紐約公開出櫃同性戀國會議員的先河。

州參議員方面，由於選區重畫，布碌崙出現亞裔人口戰多數的第17選區，包含班森賀、8大道等地，民主黨候選人曲怡文將對戰退休警探拉貝拉(Vito LaBella)，兩人均深耕社區。

州眾議會，布碌崙8大道所屬的第49選區，資深州眾議員白彼得(Peter Abate)對手是共和黨鄭永佳(Lester Chang)。班森賀第47選區州眾議員寇頓(William Colton)對手是共和黨庫格爾(Dmitriy Kugel)。上述兩名現任議員均屬民主黨溫和派，長期與華社來往，但也遭對手批評不夠積極。

包含曼哈頓華埠及下東城的第65選區，民主黨韓裔李榮恩(Grace Lee)對戰華裔共和黨丘海倫(Helen Qiu)，一般認為民主黨有優勢。而包含法拉盛、白石鎮、大學點的第40選區，韓裔眾議員金兌錫(Ron Kim)尋求連任，對手是首次參選的華裔共和黨社區人士廖安怡(Sharon Liao)，前者被視為進步派，後者則相對保守，政見差異極大，後者強力批判現行的保釋制度及抽籤入學等政策。

投票站開放時間為早6時至晚9時，查詢站點地址、中文選票樣本：https://vote.nyc/。