我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

今天投票 華人選區看點多

記者呂賢修╱紐約報導
圖為華埠本次的提前投票站，較初選時有更多選民積極參與。（記者張心／攝影）
圖為華埠本次的提前投票站，較初選時有更多選民積極參與。（記者張心／攝影）

期中選舉提早投票6日結束，據統計，此次紐約州共約110萬人提早投票，約占有投票紀錄選民的一成，紐約市相對比率也類似，約43萬人提早投票，除不在籍投票外，多數選民仍將在今天(8日)投票。除州長、副州長、州主計長、州檢察長外，許多華人集居選區的候選人也值得關注，應一併圈選。

競選連任州長的霍楚，挑戰者共和黨李修頓，以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)與共和黨對手亨利(Michael Henry)，基本上在治安、保釋制度等議題長期交鋒，現任者企圖維護保釋制度的正當性及治安實則未惡化；但紐約市犯罪數據，讓共和黨各層級候選人抓緊猛攻。

競選連任的州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)對手是共和黨籍華爾街人士羅德里格斯(Paul Rodriguez)。另一重要職位國會參議員舒默(Chuck Schumer)、身兼民主黨參議院多數黨領袖，尋求第六任，對手是保守派非洲裔電視新聞Newsmax前主播皮尼昂(Joe Pinion)。一般認為這兩個職位民主黨均勝券在握。

國會眾議員方面，代表皇后區法拉盛等地區的孟昭文、以及曼哈頓華埠、布碌崙等地、第10選區的高德曼(Dan Goldman)，預計都能輕鬆擊敗對手。包含史泰登島、南布碌崙等地的第11選區，現任瑪麗奧(Nicole Malliotakis)是紐約市唯一共和黨籍國會眾議員，對手是民主黨籍前國會議員羅斯(Max Rose)，旗鼓相當。此外，選區包含長島納蘇郡、蘇福克郡、大頸、小頸及白石鎮等地的齊默爾曼(Robert Zimmerman)，對戰共和黨桑托斯(George Santos)，不論誰當選，都將創造紐約公開出櫃同性戀國會議員的先河。

州參議員方面，由於選區重畫，布碌崙出現亞裔人口戰多數的第17選區，包含班森賀、8大道等地，民主黨候選人曲怡文將對戰退休警探拉貝拉(Vito LaBella)，兩人均深耕社區。

州眾議會，布碌崙8大道所屬的第49選區，資深州眾議員白彼得(Peter Abate)對手是共和黨鄭永佳(Lester Chang)。班森賀第47選區州眾議員寇頓(William Colton)對手是共和黨庫格爾(Dmitriy Kugel)。上述兩名現任議員均屬民主黨溫和派，長期與華社來往，但也遭對手批評不夠積極。

包含曼哈頓華埠及下東城的第65選區，民主黨韓裔李榮恩(Grace Lee)對戰華裔共和黨丘海倫(Helen Qiu)，一般認為民主黨有優勢。而包含法拉盛、白石鎮、大學點的第40選區，韓裔眾議員金兌錫(Ron Kim)尋求連任，對手是首次參選的華裔共和黨社區人士廖安怡(Sharon Liao)，前者被視為進步派，後者則相對保守，政見差異極大，後者強力批判現行的保釋制度及抽籤入學等政策。

投票站開放時間為早6時至晚9時，查詢站點地址、中文選票樣本：https://vote.nyc/。

共和黨 投票 民主黨

上一則

華人微信吵翻天 「不如衝投票率」

下一則

選前衝刺 李修頓勸民主黨選民「倒戈」反犯罪 霍楚斥恐嚇

延伸閱讀

麥卡錫有望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」

麥卡錫有望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」
白宮：即便共和黨贏得期中選舉 美仍力挺烏克蘭

白宮：即便共和黨贏得期中選舉 美仍力挺烏克蘭
川普佛州造勢：共和黨將結束瘋狂裴洛西的政治生涯

川普佛州造勢：共和黨將結束瘋狂裴洛西的政治生涯
期中選舉在即 馬斯克呼籲選民票投共和黨

期中選舉在即 馬斯克呼籲選民票投共和黨
裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？